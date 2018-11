Kontroversiell scoring da Liverpool slo Fulham på Anfield

Fulham stanget ballen i mål, men 13 sekunder senere var det Liverpool som hadde tatt ledelsen.

LIVERPOOL - FULHAM 2-0

Liverpool kan juble over tre nye poeng etter å ha slått Fulham 2-0 hjemme på Anfield søndag ettermiddag. Mohamed Salah og Xherdan Shaqiri tegnet seg på scoringslisten for Liverpool.

Salahs scoring kom dog ikke uten kontrovers i den første omgangen. Dommer Paul Tierney vinket nemlig av Aleksandar Mitrovics scoring for offside, før Liverpool kjapt satte spillet i gang og suste i kontra.

13 sekunder senere hadde Mohamed Salah gitt Liverpool 1-0. TV-bildene av situasjon rullet over skjermen viste at det var vanskelig å poengtere om Mitrovic faktisk var i offside.

- Det er helt umulig for meg å si om det er offside, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad da bildene rullet over skjermen. Også i studio var man enige om at var veldig marginalt.

Blant dem som var veldig misfornøyde med avgjørelsen var Fulhams egen Twitter-konto.

- Reprisene ser ut til å vise at «Mitro» er onside. Grusomt, skriver de på sin konto.

De var ikke alene om å være i villrede om hvorvidt seberen var i offside eller ikke.

WE NEED VAR!

