Koscielny skadet da Arsenal røk ut av Europa League

Arsenal-stjernen skal ha røket akilles og går etter alle solemerker glipp av sommerens VM-sluttspill.

ATLETICO - ARSENAL 1-0 (2-1 sammenlagt):

Arsenal er ute av Europa League etter at det engelske laget tapte 1-0 borte for spanske Atletico Madrid onsdag, og 2-1 sammenlagt.

Dermed blir det ikke noe siste store trofé på manager Arsène Wenger som gir seg i klubben etter den inneværende sesongen.

Dette betyr også at Arsenal ikke spiller i Champions League neste sesong. Klubben ligger per nå 14 poeng bak den viktige fjerdeplassen i Premier League, med kun tre kamper igjen å spille av sesongen.

Franskmannen ender også sin karriere i Arsenal uten en triumf i Europa, til tross for finale i både cupvinnercupen, UEFA-cupen og Champions League i løpet av tiden som sjef for londonklubben.

- Det er trist. Det er veldig, veldig trist. Jeg er veldig trist i kveld, sier Wenger i et Eurosport-sendt intervju etter kampen.

- Fotballen kan være slik noen ganger, vond. Andre ganger er den fantastisk, men akkurat i kveld er den veldig vond, sier Wenger.

Det ble alt i alt en helsvart dag for Wengers menn.

Stjernen mister VM



Tidlig i første omgang pådro Arsenal-stopper Laurent Koscielny seg en skade i duell med Diego Costa og han ble liggende i gresset.

Franskmannen hadde tydelig vondt og det ble raskt klart at skaden var alvorlig. Koscielny ble først behandlet ute på banen, før han etter hvert ble fraktet ut av stadion på båre, og erstattet av Calum Chambers.

- Jeg tviler på at vi får se han spille fotball på en stund, kommenterte MAX-ekspert Bengt Eriksen og ser ut til å få helt rett i nettopp det.

Underveis i kampen ble det nemlig bekreftet at stopperen hadde røket akilles og at han trolig blir ute i opptil seks måneder. Det betyr at Koscielny blant annet går glipp av sommerens VM-sluttspill i Russland.

Det meldte BT Sports underveis i kampen.

Duell med Costa



Arsenal kom til den første sjansen i Madrid og etter seks minutter kombinerte Alexandre Lacazette og Mesüt Özil fint og førstnevnte kom til et godt innlegg, men vertens Thomas Partey fikk ryddet unna.

Like etter var Diego Costa på ferde i andre enden av banen. Spissen vant dueller mot både Laurent Koscielny og Nacho Monreal, før han fyrte av et skudd om snek like til side for David Ospinas Arsenal-mål.

Duellen mellom Costa og Koscielny gikk imidlertid hardt utover franskmannen og Arsenal-stopperen ble liggende nede og vri seg i smerte. Det var foten som plaget stopperen og etter litt behandling ble han fraktet av banen på båre og Calum Chambers kom inn.

Gjestene måtte klare seg uten den viktige forsvareren resten av kampen, men fortsatte å jakte scoring. I det 15. minutt kom Monreal til et godt innlegg, men inne i boksen kom ingen Arsenal-spillere på ballen.

Costa-scoring



Etter 25 minutter fikk innbytter Chambers vist sine kvaliteter da han stoppet Atletico og Diego Costa som kom på en kontring.

I det 38. minutt viste Antoine Griezmann seg fram. Stjernen fikk ta ned ballen og avsluttet, men skuddet gikk like utenfor mål.

Det så ut til å gå mot 0-0 til pause, men på overtid i første omgang var det duket for Diego Costa. Chambers klarerte først et langt utspill fra keeper Jan Oblak, men vertene vant ballen hurtig tilbake. Griezmann vendte opp og spilte fram mot Costa og alene med keeper gjorde han ingen feil.

Dermed ble det svært tungt for Arsenal å gå inn til pause.

Jaktet utligning



Londonklubben trengte likevel kun ett mål for å få ekstraomganger og jakten på den scoringen startet i andre omgang. Etter 53 minutter slo Jack Wilshere inn mot Aaron Ramsey og han fikk avsluttet over fra kort hold.

SCORET: Atleticos Diego Costa.

På ande siden av banen fortsatte Costa å skape problemer for gjestene. Partey gjorde forarbeidet og spilte fram til kraftspissen, som først tok seg forbi Shkodran Mustafi, før han til slutt ble stoppet av Chambers.

63 minutter var spilt da Arsenals Granit Xhaka forsøkte seg med et langskudd, men Atleticos keeper Oblak fikk slått til corner.

Minuttet etter var det Costa som spilte til Griezmann i god posisjon. Franskmannens avslutning gikk via et Arsenal-bein og til Ospina.

Arsenal stanget og stanget mot det kompakte Atletico-forsvaret de siste minuttene, men londonlaget klarte aldri å mobilisere noen skikkelig offensiv og dermed er det Diego Simeones gutter som er i finalen.

Mest sett siste uken