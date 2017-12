Kristiansund-spiss til Belgia

Kristiansund-spiss Jean Alassane Mendy har signert for tre og et halvt år med den belgiske eliteserieklubben Lokeren.

Overgangen ble bekreftet på Lokerens nettsted onsdag.

27-åringen ville ikke forlenge med Kristiansund etter foregående sesong, fordi han ønsket å ta et nytt steg i karrieren.

– Jeg er fornøyd med å komme til Lokeren. Jeg så kampen mot MC Mechelen i går. Jeg vil gjøre mitt for å bidra for laget, sa Mendy.

Spissen spilte for Kristiansund fra 2013 til 2015 etter å ha bøttet inn mål i Elverum. Mendy spilte så ett år i Sandefjord, før han gikk tilbake til Kristiansund.

Den hurtige angriperen scoret ni mål for Kristiansund i Eliteserien foregående sesong, i tillegg til at han også sto for to mål i cupen.

Lokeren er nummer 11 i den belgiske serien.

Kristiansund har også vært på markedet onsdag. Stian Aasmundsen bytter ut Allsvenskan og Jonköpings Södra med Kristiansund. 28-åringen har signert en toårskontrakt med eliteserieklubben.

– KBK er en spennende klubb som jeg har spilt mot flere ganger, og jeg er meget godt fornøyd med å signere en toårskontrakt med klubben. De gjorde en meget god sesong i fjor, og jeg gleder meg til å kunne bidra til å stabilisere KBK i Eliteserien, sa Aasmundsen til Kristiansunds hjemmeside.

