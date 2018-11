Kritisk for Lillestrøm: - Vi skal ikke bli pissa på en gang til

Lillestrøm ble ydmyket av Strømsgodset i cupsemien. Nå er det «cupfinalen» som gjelder.

ÅRÅSEN (Nettavisen): - Vi er dritskuffet. Vi leverer ikke noen kjempekamp, men samtidig har vi en del sjanser som bør resultere i mål. Vi har en i stanga der, også har vi Lehne Olsen som helt klart skal score mål, sier Fredrik Krogstad til Nettavisen, og kaster et stjålent blikk i retning av lagkameraten.

- Det trenger jeg ikke si til ham. Han veit det selv.

Lillestrøm spilte 1-1 mot Bodø/Glimt hjemme på Åråsen. Uavgjort føles langt ifra som noen seier for denne gjengen. Ikke i kampen de burde, skulle og nesten måtte vinne.

Med to kamper igjen har kanarifuglene 28 poeng på kvalikplassen på tabellen.

Start har 29 poeng, det samme har Strømsgodset. Motstanderen sist mandag, Bodø/Glimt, har 30. For Lillestrøm er situasjonen kritisk. De møter nettopp Strømsgodset på Marienlyst i nest siste runde. Et lag som kjemper om det samme som dem; å unngå nedrykk. Og som knuste dem 3-0 i cupkampen sist onsdag.

TA SEG SAMMEN: - Vi må ta oss sammen, sier Fredrik Krogstad, her med trener Jörgen Lennartsson, om LSK-gjengen før de to siste serierundene.

Det bør med andre ord ikke mangle på motivasjonen for Lillestrøm-spillerne.

- Skal ikke bli pissa på

- Det er mye å revansjere, sier kaptein Frode Kippe bekreftende.

- Vi skal ikke bli pissa på en gang til.

Det virker som om 40-åringen allerede har lagt 1-1-kampen mot Glimt bak seg, og at fokuset er rettet mot det livsviktige oppgjøret på søndag. Skulle Lillestrøm nok en gang tape på Marienlyst, og 15.-plasserte Stabæk stjele tre poeng mot Odd i Skien (i fjor vant Stabæk 5-0 på Skagerak Arena), kan Lillestrøm faktisk være under streken før siste runde.

Men Frode Kippe føler seg trygg på at 0-3-tapet ikke gjentar seg.

- Vi lærte noe av den kampen, tror jeg. Vi får gå litt gjennom og se litt mer på video hvordan det fungerte. Men vi er nødt til å variere spillet vårt mye mer enn vi gjorde mot Godset. Da prøvde vi å spille for mye ball, og på feilvendte spillere, og vi hadde for lite lengderetning i spillet vårt. Klarer vi å variere spillet vårt mer skal vi ha gode muligheter, mener kapteinen.

- Udyktig i avslutningene

Men så var det dette med uttellingen, da. Det har ikke manglet på sjanser for Lillestrøm denne sesongen, men Åråsen er den eliteseriearenaen der det er scoret færrest mål. Kun Start har scoret færre mål enn Lillestrøm i år.

Den siste tiden har Thomas Lehne Olsen stadig oftere måttet svare for sjansesløsingen. Angriperen står med respektable ti scoringer hittil i sesongen, men med noen litt mer finjusterte avslutninger kunne Lillestrøm ligget bedre an på tabellen enn hva de gjør i dag.

Mot Bodø/Glimt på mandag fikk han to fete sjanser rett etter hvilen, men Glimt-keeper Ricardo Friedrich sto i veien begge gangene.

- Er det et urettferdig fokus på deg, når du tross alt står med ti mål?

- Nei, urettferdig synes jeg ikke det er. Men det hadde vært mye verre om jeg ikke hadde kommet til sjansene. Når jeg skaper såpass med sjanser som jeg gjør, så er det lettere å gjøre noe med det enn om jeg ikke skaper sjanser, svarer han.

- Det handler om ro i skuddøyeblikket, i tillegg til presisjon og marginer. Og det er klart; jeg har ikke hatt marginene med meg, også er jeg litt udyktig i avslutningsøyeblikket.

Terpet på treningsfeltet

Etter cuptapet for Strømsgodset sist uke ble han igjen på LSK-treningen og terpet på avslutninger. Mest for å få ut en del frustrasjon.

- Ja, jeg gjorde det. Og det var godt, det, sier han.

STOR SJANSE: Thomas Lehne Olsen fikk et par store muligheter mot Bodø/Glimt - som her, da han var i ferd med å runde keeper Ricardo Friedrich, før sisteskansen fikk en hånd på ballen.

Det viktigste for kanarifuglene nå er å glemme prestasjonen mot Bodø/Glimt. Den var nemlig ikke spesielt imponerende.

- Vi må deppe litt i dag, og så opp på hesten igjen og jobbe steinhardt fra i morgen av. Få opp både engasjementet og humøret, sier Lehne Olsen.

- Må ta oss sammen

For humøret, det var ikke på topp blant Lillestrøm-spillerne etter Glimt-kampen.

- Stemningen i garderoben, hvordan er den?

- Nå er den trykket. Det er en skuffa gjeng, helt klart, sier kaptein Frode Kippe.

- Men vi får ta med oss det ene poenget. Nå gjelder det å bli kvitt denne kampen og mobilisere inn mot Godset-kampen, legger han til.

Fredrik Krogstad innrømmer at frustrasjonen brer seg i LSK-laget når de ikke klarer å ta seg oppover på tabellen.

- Ja, det blir helt klart frustrasjon. Og i hvert fall med tanke på at resultatene denne runden gikk litt vår vei, sier han.

- Nå handler det om å ta oss sammen, alle mann. Vi forstår alvoret, det går ikke på det heller. Men vi er i en vanskelig situasjon. Det står mye på spill, både for oss, for klubben og for alle som følger med.

Thomas Lehne Olsen forsøker uansett å se det positive i situasjonen.

- Vi tok igjen ett poeng på de fleste lagene utenom Bodø/Glimt. Så vi får ta med oss det, sier han.

- Ellers var det ikke en god nok kamp av oss, hvis vi skal oppsummere det.

