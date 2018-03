Kulde og snø skaper trøbbel før Eliteserie-starten: - Hvem gidder?

De første rundene i årets Eliteserie kan bli en kald opplevelse. Flere av klubbene kjemper nå en kamp mot klokka for å få stadion klar.

Neste helg sparkes Eliteserien i gang, men en drøy uke før ballen skal rulle rundt om på norske arenaer, herjer kulda over store deler av landet.

Denne uken har det blitt målt ned mot 40 kuldegrader enkelte steder i landet og enn så lenge virker ikke fotball utendørs så innbydende.

Et søk på værnettstedet yr.no viser at sprengkulden trolig kommer til å avta noe fram mot åpningshelgen i Eliteserien, men på alle de åtte stedene der det skal spilles i åpningsrunden kan det bli minusgrader.

Overfor NTB bekrefter Norges Fotballforbund at det per nå er uklart om serieåpningen faktisk kan gjennomføres som planlagt.

- Vi er optimistiske på at serieåpningen går som normalt, men vi diskuterer alternative løsninger. Kan ikke 1. runde gjennomføres, må vi være i beredskap, sier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er blant de som rister på hodet av den tidlige seriestarten og ga tydelig uttrykk for dette på Twitter onsdag.

- Hvem gidder dette?

Til Nettavisen utdyper han disse meningene på følgende måte:

- I Kristiansand, som bør være et av de sikreste kortene værmessig, der ligger det nå snø, det er kaldt og det blåser. Det er ingenting som minner folk på at det snart skal spilles tellende kamper i norsk eliteserie.

- Det at vi skal spille fotball tidlig i mars her i Norge, det er ingen god idé. Vi bor her vi bor, og vet at det ofte er kaldt og gjerne litt snø, og ikke all verden til spilleforhold tidlig i mars. I 2016 startet man også tidlig og i runde to var det noen kamper som hadde null verdi sportslig, og null verdi for de som var på stadion og så på. Vi må innse hvor vi bor og prøve å unngå å spille kamper når banene er så dårlig, sier Mathisen.

KRITISK TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Han tror det først og fremst er klubbene som taper på dette.

- Det går utover det sportslige produktet, og det går utover klubbenes mulighet til å selge sesongkort. Hvem gidder å gå på kamp nå, i minusgrader, og sitte der og fryse når du kan se dette på TV?

TV 2-eksperten påpeker at de norske klubbene selv har vært med på å bestemme at serien skal starte så tidlig i mars, men minner om at det å få banene klare så tidlig på året koster klubbene mye penger og ressurser. Han føler heller ikke at folk flest er helt klare for å gå på fotballkamp.

- Folk er vant til å stå og fryse når de skal se på langrenn, men når de skal se fotball er de vant med at det skal være en viss komfort. Det tviler jeg på at det blir om litt over en uke, sier Mathisen om serieåpningen 10. mars.

- Folk er ikke i modus, vi har akkurat sett på vinter-OL, og det er fortsatt halvannen måned igjen til skisesongen er ferdig, og så skal vi begynne å spille fotball i disse forholdene, sukker Mathisen overfor Nettavisen.

- Jobbes på spreng

Nettavisen har tatt en runde med de 16 lagene i Eliteserien for å sjekke status på arenaene rundt om i Norge og hos flere av klubbene er det lite grønt (kunst)gress å spore. Kraftig snøfall, samt den nevnte kulden har bydd på utfordringer, og flere melder om kamp mot klokka.

Ranheim, Molde, Strømsgodset, Odd, Bodø/Glimt, Start, Sarpsborg og Kristiansund er klubbene som har hjemmekamper i første runde.

Der skal det spilles kamper henholdsvis 10., 11., og 12. mars. Kristiansund er blant de som sliter med baneforholdene.

- Søndagens treningskamp mot Ranheim flyttes til Aker stadion i Molde grunnet is og tele. Det jobbes på spreng for å få banen klar til seriestart, opplyser medieansvarlig i Kristiansund, Asgeir Kvalvik, til Nettavisen.

- Koster en formue

Også Lillestrøm har sine utfordringer med å få stell på Åråsen og torsdag ble det bekreftet at mesterfinalen mot Rosenborg er utsatt. Tidligere denne uken gjorde LSK alt de kunne for å få Åråsen i orden i tide.

- Dersom det fryser øverst på gresset blir det vanskelig. Vi må tenke på spillernes sikkerhet, sa LSKs mediesjef Ståle Lindblad til Nettavisen.

Forsøket på å få banen klar i tide, kostet klubben i dyre dommer.

- For øyeblikket har vi på dobbel varme, som koster en formue. Det skal ikke være noe problem å holde gresset grønt med mindre det kommer en halv meter snø, og det er meldt noe mildere til helgen, sa Lindblad.

- Historisk

Mens flere av klubbene på Østlandet og Sørlandet ser grunn til bekymring en drøy uke før seriestart, er det andre som føler de har stålkontroll.

Fra Tromsø meldes det om rekordtidlig åpning av Alfheim i 2018.

- Alfheim ble åpnet allerede 9. januar for trening, noe som er historisk, for aldri har Alfheim blitt åpnet så tidlig før. Banen har vært brukt av både A-laget, TIL-akademiet, yngres avdeling og kvinnelaget. Det ble også spilt kamp mellom TIL og TUIL 9. februar, noe som også var historisk tidlig, forteller medieansvarlig Nils-Jarle Sætre til Nettavisen.

- Bortsett fra at det har vært svært kaldt i hele januar og februar, ned mot minus 15 på det kaldeste, har treningene blitt gjennomført som normalt. Ingen i nord griner på nesen selv om det er litt kjølig ute, sier han.

Også Rosenborg, som først spiller på hjemmebane 17. mars, kan melde at klubben har god kontroll, til tross for snødekket gressmatte.

I Skien kan Odd melde om gode forhold og der føler de seg sikre på at det blir kamp neste helg. Odd møter Haugesund i serieåpningen.

Ranheim, som spiller sin første kamp i Eliteserien noensinne da de tar imot Brann lørdag 10. mars, kan melde om at klubben er i full gang med å gjøre stadion klar til seriestart og at de gleder seg til serieåpningen.

- Brøyter for harde livet

Hos Start på Sørlandet er det mye snø som skaper problemer. Gultrøyene skal spille sin første hjemmekamp mot nettopp Tromsø 11. mars.

Da Nettavisen tok kontakt med Start for å få et bilde av hvordan det så ut på Sør Arena denne uken, var svaret fra medieansvarlig i klubben, Ole Gerhard Sørensen, at «de brøyter for harde livet her nå».

Tidligere Start-spiller Jesper Mathisen er som nevnt kritisk.

- De brøyter og brøyter, og får det vel til på et eller annet vis, men vi får jo se hvor bra det blir, da, sier TV-eksperten om Sør Arena.

Skal evaluere

Ifølge Norges Fotballforbund (NFF), har forklaringen på den tidlige starten bakgrunn i to forhold, sier konkurranseansvarlig Nils Fisketjønn.

- Skape rom på sommeren for å optimalisere forberedelsene inn mot deltakelsen i UEFA-turneringer, og strekke vår konkurransesesong slik at den kommer mer i tråd med de nasjoner vi konkurrerer mot. Begge for å oppnå «Handlingsplanens» målsettinger. Vi startet sent i 2017, tidlig i 2018. Etter denne sesongen skal vi evaluere, sier han til Nettavisen.

Han har likevel forståelse på at enkelte reagerer.

- Årets vinter gir oss ekstra utfordringer. Den er unormal streng, i fjor på denne tiden hadde vi grønne jorder. Jeg har forståelse for de som, med årets vinter, mener vi starter for tidlig. Det er ulike synspunkter på dette blant klubbene, derfor skal vi evaluere etter årets sesong, sier han.

Jesper Mathisen er ikke helt enig i NFFs begrunnelse.

- Hvis vi hadde spilt fotball i et annet land enn Norge, hadde jeg vært enig i den vurderingen, men når vi bor der vi bor, så er jeg ikke enig i at det er det som skal til for at norsk fotball skal bli så himla mye bedre, sier han.

- Det at man strekker disse 30 kampene utover flere uker, tror jeg lite på at er løsningen for at norske lag plutselig begynner å prestere bra ute i Europa eller at det norske landslaget skal bli så veldig mye bedre.

SØR ARENA: Slik ser det ut en drøy uke før første hjemmekamp.

MARLENLYST: Grønt kunstgress i Drammen.

ASPMYRA: Brukbare forhold i Bodø.

KRISTIANSUND STADION: Tele og is skaper problemer.

SARPSBORG STADION: Her møter S08 Rosenborg til første seriekamp.

ALFHEIM: Gode forhold i Nord-Norge.

INTILITY ARENA: Vålerengas nye storstue ser strøken ut.

ÅRÅSEN: Her skal det spilles kamp allerede 5. mars.

KOMPLETT ARENA: Snødekket bane i Sandefjord.

HAUGESUND STADION: Her spilles første hjemmekamp 18. mars.

BRANN STADION: Også i Bergen er det vinter.

LERKENDAL: RBK føler de har god kontroll før første hjemmekamp.

AKER STADION: Molde ser ut til å ha kontroll før ligastart.

NADDERUD: Mye snø og lite grønt i Bærum.

SKAGERAK ARENA: Odd melder om full kontroll før seriestart.

RANHEIM: Slik ser det ut før trønderklubben debuterer i Eliteserien. Klubben melder at de er i full gang med å få banen klar til kamp.

