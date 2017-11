OBOS har hatt et omfattende engasjement i norsk fotball og utvider nå til kvinnefotballen. Boligbyggelaget blir ny generalpartner for kvinnenes eliteserie. Her Lillestrøms Ingrid Byrøygard Kvernvolden, Ingrid Moe Wold, Guro Reiten, Cecilie Hauståker Fiskarstrand og Silje Blakstad jubler for seriegullet etter Toppseriekampen mellom LSK Kvinner og Stabæk i LSK-hallen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Kvinnenes eliteserie sikret viktig sponsoravtale