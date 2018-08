La Liga-kamp skal spilles i USA

Lionel Messi kan komme til å spille en seriekamp for Barcelona i USA denne sesongen etter at La Liga nå ekspanderer til Nord-Amerika.

Det ble bekreftet på La Liga sin offisielle hjemmeside torsdag.

Én La Liga-kamp skal allerede denne sesongen spilles i Nord-Amerika som et ledd i å promotere fotball i USA og Canada.

En gruppe kalt LaLiga North America skal jobbe med å implementere spansk fotballkultur i USA, og offentliggjøringen kommer ikke lenge etter at det ble klart at USA, Canada og Mexico skal arrangere fotball-VM i 2026.

Den spanske avisen AS skriver at det er første gang i La Ligas 89 år lange historie at en seriekamp spilles utenfor Spania, og avisen siterer El País på at Barcelona og Real Madrid er klubbene som mest sannsynlig vil være involvert i seriekampen på amerikansk jord.

- Vi ønsker å utvikle lidenskapen for fotball rundt om i verden. Denne banebrytende avtalen vil ha stor innvirkning på populariteten for det vakre spillet i USA og Canada. Vi er henrykt over å samarbeide med dem om et felles oppdrag for at fotballen skal vokse i Nord-Amerika, sier La Liga-president Javier Tebas til ligaens offisielle hjemmeside.

Det er fortsatt uvisst hvilken kamp og hvilke lag som skal spille seriekampen i USA.

La Liga-sesongen sparkes i gang fredag, mens Barcelona skal i aksjon mot Alavés på lørdag.

