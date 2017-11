Lagerbäck: - Ødegaard får en litt annen rolle

Landslagssjef Lars Lagerbäck ser frem mot å bli bedre kjent med Martin Ødegaard denne uken.

Martin Ødegaard deltar denne uken på sin første A-landsalgssamling under Lars Lagerbäcks ledelse.

- Må være tålmodige

Norges svenske landslagssjef er forsiktig med å legge for mye forventningspress på Heerenveen-spilleren før lørdagens møte med Makedonia, men innrømmer at det skal bli interessant.

- Jeg pleier å være forsiktig med forventninger. Vi vet alle at det er en veldig lovende spiller. Det skal bli interessant for meg å bli bedre kjent med ham som person og på treningsfeltet, sier Lagerbäck til NTB.

Lagerbäck mener Ødegaard kan vente seg andre arbeidsoppgaver enn han er vant med å ha i klubblaget.

- Vi får se hvordan han flyter inn. Vi må være tålmodige, siden det er første gang han er med etter jeg tok over. Det kan være at han får en litt annen rolle, eller litt andre oppgaver enn han har vært vant med i Heerenveen. Han virker som en våken fyr, så jeg tror ikke det skal bli noe større problem, sier Lagerbäck, som er tydelig på at 18-åringen vil bli brukt som kantspiller.

Ødegaard er ikke den eneste spilleren som er på sin første landslagssamling med Lars Lagerbäck. Både Pål Alexander Kirkevold og Morten Thorsby kan debutere mot Makedonia.

- Får vi se begge på lørdag?

- Det er fullt mulig, sier Lagerbäck.

PÅ PLASS I SKOPJE: Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck.

Ikke redd for brakkesyke

Lanslagssjefen er spent på hva Kirkevold, som har banket inn mål i Sverige, kan bidra med på landslagsnivå.

- Det blir en test for ham. Vi håper han skal vise at han kan rekke til på dette nivået og. Han har jo virkelig vist seg fram i Danmark. Det er alltid et steg for dem å ta. Det er første gangen han er med, og er en av de få som ikke kjenner mange av spillerne ennå. Han virker som en trygg fyr, så vi får se.

- Hva betyr forfallene for deg?

- Ikke så mye. Jeg pleier å si at det ikke noe ondt som ikke har noe godt med seg. Det er større rom for å gi spilletid til de som kanskje ellers ville fått mindre spilletid. Det er positivt på en måte, men negativt at vi ikke kan jobbe litt mer med de som trolig vil være i en startellever.

Lagerbäck er ikke bekymret for at spillerne skal pådra seg brakkesyke i Makedonia og Slovakia.

- Er de profesjonelle, må de klare dette. Jeg vet ikke om det blir så kjedelig her nede, men dels har de en såpass bra stemning innad i gruppen at jeg blir overrasket hvis det blir et problem. Klarer de ikke være her i fem-seks dager, synes jeg ikke de er profesjonelle. Det er ikke noe jeg bekymrer meg for, sier Lagerbäck.

