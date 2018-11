Lagerbäck: – Elyounoussi-avgjørelse tas senere

Landslagssjef Lars Lagerbäck sier Tarik Elyounoussis skade virker bedre, men det er fortsatt uklart om han rekker nasjonsligakampen mot Slovenia.

Det norske fotballandslaget møter Slovenia i Ljubljana fredag. På tirsdagens trening var ikke Elyounoussi med. AIK-spissen måtte ut med skade søndag, og Lagerbäck vet ikke om han blir klar eller ikke.

– Men det virker som det er litt bedre enn da han måtte gå av i AIK-kampen. Me vi får ta steg for steg, sa landslagssjefen under pressekonferansen og la til at de vil ta en avgjørelse på om han blir klar på et senere tidspunkt.

Heller ikke Sander Berge trente med landslaget tirsdag, men det skal ifølge Lagerbäck ikke være noen fare.

– Han skal trene for fullt i morgen. Men ellers ser alle friske og raske ut.

Joshua King og Kristoffer Ajer har meldt forfall til kampene mot Slovenia og Kypros. King er ikke med på grunn av ankelskaden han pådro seg under forrige landslagssamling. Den har satt ham utenfor flere Bournemouth-kamper.

Lagerbäck sier de gjerne henter ham til landslaget dersom han blir frisk raskt, men svensken har liten tro på at det vil skje.

– Men all informasjon og kommunikasjon vi har fått fra Bournemouth og King, bedømmer jeg sjansen for at det skjer som liten.

Søndag pådro Ajer seg brudd i øyehulen i kamp for Celtic.

Norge topper tabellen før novemberkampene, men det er veldig lite som skiller til Bulgaria. Begge skal møte Slovenia og Kypros i sine siste kamper, og den av dem som tar flest poeng blir gruppevinner.

(©NTB)

