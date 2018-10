Lagerbäck og Norge forbereder seg på kynisk Bulgaria

- De er blant de verste jeg har vært borti, sier Markus Henriksen to dager før møtet med Bulgaria i Nations League.

STORO (Nettavisen): Norge fikk en oppvisning i kynisme da Lars Lagerbäcks menn ble slått 1-0 av Bulgaria i Sofia for en drøy måned siden.

Tirsdag er det duket for returoppgjøret i Nations League Gruppe C3, og lørdagens møte med Kypros viste at bulgarerne ikke har endret spillestil.

Etter at hjemmelagets Todor Nedelev sendte hjemmelaget i ledelsen for første gang i kampen midtveis i den andre omgangen, ble det ene tjuvtrikset etter det andre dratt opp av ermet.

Gang på gang gikk bulgarske spillere i gresset og ble liggende nede for å drøye tid.

På overtid ble det også sendt en ekstra ball ut på banen, tilsynelatende fra den bulgarske benken, mens kypriotene var i ferd med å sette i gang et angrep.

- De har det i sitt DNA



Lars Lagerbäck, som etter det første møtet med Bulgaria lanserte ideen om effektiv spilletid i fotball på grunn av drøyingen av tid, vet hva som venter på Ullevaal tirsdag.

- Det med baller på banen har jeg ikke opplevd så ofte, det har vel hendt noen ganger, men de er også dyktige i duellspillet, så det får vi være oppmerksomme på.

Den norske landslagssjefen mener det blir opp til de norske spillerne å beholde roen og fokusere på eget spill underveis i kampen.

- Blir vi stresset, som vi ble der nede, blir vi et dårligere lag og dårligere fotballspillere. Vi kommer til å minne dem på det igjen, og de kommer til å få se noen klipp til før vi møter dem.

- Dette er nye spillere enn jeg har møtt tidligere, men de har dette litt i sitt DNA. De er gode på det. Uansett hva man synes om fair play, er det bare å beundre dem. Det er dommeren som bestemmer nivået, sier Lagerbäck.

Den svenske landslagssjefen hadde sett to tredjedeler av kampen mellom Kypros og Bulgaria da han møtte pressen tirsdag, og fikk se et hardtarbeidende bulgarsk lag.

- Det minner veldig om vår kamp mot dem. De gjør det bra. Dette har jeg ikke sett hos bulgarske lag tidligere, så det er en stor kompliment til treneren. De jobber veldig hardt, hele laget sammen, og de har et fantastisk bra forsvarsspill. De er supereffektive, skaper ikke mye, men scorer de målene de trenger. Mot Kypros gjorde de to fantatisk fine mål.

Henriksen: - Skal gi dem juling

Markus Henriksen, som stilte til pressetreff med bandasjert hode, støtter Lagerbäck i at Norge må holde fokus i møtet med kyniske bulgarere.

- Vi har hatt en gjennomgang om den kampen og hva vi gjorde feil, så håper og tror vi at vi lærer av det. Vi vet at de har mange tjuvtriks, så da blir det viktig at vi holder hodet kaldt og fortsetter å ha fokus på oss sjøl og ikke på dem, sier Henriksen til Nettavisen.

Hull-kapteinen mener at også dommeren har et ansvar for at kampen utspiller seg på en rettferdig måte.

- Vi ble litt revet med sist, og det ble litt mye klaging på dommeren. Det er også viktig å ha en kampleder som er dyktig og gjennomskuer de tjuvtriksene. De fikk altfor mye stopp i spillet og hjelp av dommeren, og det sier seg sjøl at hvis en dommer blåser på alt, så dreper du kampen uansett hvor fokusert og motivert du er.

- Vi skal gi dem juling, men på en fair måte. Da vet vi at de blir stressa og så håper jeg at vi har en dommer som ser at det er fair, det vi holder på med. Jeg tror det er viktig mot et slikt lag å score først. De fikk det akkurat sånn de ville da de fikk det første målet. Da får de jo drøyet tid hele veien. Får vi et første mål her, må de jage, og da har ikke de like mye tid hele veien.

- Er Bulgaria det verste laget du har spilt mot, med tanke på denne delen av spillet deres?

- Det er noe av den verste sorten jeg har vært borti. Jeg har vært borti lignende i Europa League og sånn før, og så er det noen som spiller veldig skittent. Det er det ingen tvil om, men det er en del av fotballen. Det er det som er litt artig med å spille internasjonal fotball og - det er forskjellig fra land til land.

Kampen mellom Norge og Bulgaria spilles på Ullevaal Stadion 20.45 tirsdag.

