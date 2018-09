Lagerbäck om kritikken fra kvinnelandslaget: - Det var min avgjørelse

Flere av spillerne på kvinnelandslaget reagerte på at de norske herrespillerne ikke møtte opp for å vise sin støtte tirsdag kveld. Slik forklarer Lars Lagerbäck fraværet.

ULLEVAAL STADION / AKERSGATA (Nettavisen): Det norske kvinnelandslaget tok seg tirsdag til VM-sluttspillet i Frankrike neste år med en 2-1-seier over Nederland på Intility Arena i Oslo.

Etter kampen ble det imidlertid et fokus på at de norske herrespillerne ikke hadde møtt opp for å støtte sine kvinnelige kollegaer under kampen.

- Jeg syns det er dårlig, men de velger selv. Vi hadde i hvert fall stilt opp om de hadde en så viktig kamp, sa Ingrid Marie Karlsen Spord til VG.

Målscorer Ingrid Syrstad Engen reagerte også på dette.

- Det hadde jeg trodd de skulle, svarer hun på VGs spørsmål om hvorvidt hun forventet at fotballgutta skulle møte opp.

Rundtb 5000 tilskuere hadde møtt opp for å følge kvinnelandslaget i denne viktige kampen, men herrelandslagets spillere glimret altså med sitt fravær.

Konfrontert av gjester



Da herresjef Lars Lagerbäck møtte pressen onsdag ettermiddag, tok han selv initiativ til å svare på hvorfor herrespillerne ikke var på plass.

Den norske landslagssjefen forklarte at han allerede hadde blitt konfrontert med denne kritikken fra gjester på spillerhotellet onsdag morgen, og at han hadde fått med seg skriveriene i media.

- Vi har full respekt for dem, og folk får tro hva de vil, men det var min avgjørelse. Jeg bedømte det slik at det ikke var bra for våre spillere å dra dit, forklarte landslagssjefen på pressekonferansen.

- Vi forbereder et landslag til kamp, og det er den rytmen vi er i nå. Dette handler ikke noe om mangel på respekt for kvinnelaget, sa han.

Lagerbäck forklarte at det rett og slett ikke var tid til å klemme inn et besøk på Intility Arena i de forberedelsene herrelaget nå har.

- Etter frokost er det kort tid før de skal trene. Deretter er det møte med dere i pressen. På ettermiddagen har de litt fri, før det er team-middag. Det er viktig å holde rytmen hva gjelder matinntak, for de brenner mye kalorier. Sitter de i en buss og ikke får skikkelig middag, blir det ikke gode forberedelser, sa Lagerbäck.

Meling: - Avgjørelse fra øverste hold



Landslagsprofilen Birger Meling ble også spurt om dette på pressekonferansen, men da brøt Lagerbäck raskt inn.

- Dette har ikke noe med han å gjøre, sa landslagssjefen.

Rosenborg-spilleren fikk likevel komme til orde.

- Det er en avgjørelse som ble tatt fra øverste hold. Det respekterer vi, selv om vi hadde lyst til å vise vår støtte. Den avgjørelsen ble tatt og da føler vi at det ikke er noe å gjøre med det, sier backen.

- Jeg hadde lyst til å gå, men vi kan ikke overstyre Lars og gå imot det han vil, men jeg skulle gjerne vært der og sett, sier Meling videre.

Det norske herrelandslaget møter Kypros på Ullevaal stadion til Nations League-kamp torsdag klokken 20.45.

Mest sett siste uken