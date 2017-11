Lagerbäck om Norge-aktuell svenske: - Bra førsteinntrykk

Landslagssjefen bekrefter at han har svenske Dennis Widgren (23) på radaren.

SKOPJE/ OSLO (Nettavisen): Mandag denne uken avslørte Nettavisen at Östersund-profil Dennis Widgren (23) er halvt norsk og tilgjengelig for det norske A-landslaget.



- Jeg vil bli veldig smigret hvis Norge er interessert. Jeg kan også tenke meg å spille for Norge hvis det skulle være aktuelt, sier Widgren til Nettavisen mandag kveld.

NFF bekreftet mandag at de har Widgren på radaren, og nå røper landslagssjef Lars Lagerbäck at han synes svensken er spennende.

- Bra førsteinntrykk



På en pressekonferanse fredag fikk Lagerbäck spørsmål om hvilke tanker han har rundt sin landsmanns frieri til Norge.

- For knapt to uker siden visste jeg knapt om ham, men jeg har fått sett ham noen kamper live. Jeg så ham blant annet mot Galatasaray og Martin Linnes i Europa League og i en kamp i Allsvenskan, sier Lagerbäck.

- Ut ifra det jeg har sett er han en bra Allsvensk spiller. Om han holder på internasjonalt nivå gjenstår å se, men vi skal se på ham, høre hva han har å si og forsikre oss om at dette ikke bare er et frieri via media, sier han.

Lagerbäck påpeker at han ikke har sett Widgren nok ennå, til å gå nærmere inn på venstrebackens kvaliteter.

- Jeg har ikke sett ham nok til å gjøre den vurderingen. Jeg har sett ham litt på TV. Førsteinntrykket er at han ser bra ut, men jeg har ikke gjort noen mer grundig granskning av ham, sier landslagssjefen.

- Slektsforskning



En journalist ville vite om Lagerbäck vurderte å se seg rundt om i Europa etter andre spillere med norske aner, som kunne være aktuelle.

- Det måtte i så fall være om vi fant en i Bundesliga med norske aner, spøkte Lagerbäck.

- Nei, slektsforskning har aldri vært noe for meg, skyter han raskt inn.

Erfaren spiller



Selv om Widgren bare er 23 år, har han spilt 146 kamper for Östersund og er en erfaren fotballspiller. Han har vært i klubben siden 2010 og har blitt med på hele reisen fra svenske 2. divisjon opp til Allsvenskan.

Overfor Nettavisen mener Widgren at styrkene hans er spilleforståelse, pasningsspill og innlegg.

Denne sesongen spilte Widgren 21 kamper fra start for Östersund-laget som endte på femteplass i Allsvenskan.

Han har også startet to av kampene i Europa League-gruppespillet for laget som har sjokkert store deler av fotballfamilien gjennom hele sesongen.

