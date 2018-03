Lagerbäck vil ikke garantere Sørloth og King plass på laget

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck gleder seg over konkurransen på topp for Norge.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Dagen etter den imponerende 4-1-seieren mot VM-klare Australia, er det innsatsen til spissparet Bjørn Maars Johnsen og Ola Kamara som gleder landslagssjefen mest.

Begge spissene jobbet utrettelig og sistnevnte kunne i tillegg notere seg for en hattrick.

Det er nå knyttet stor spenning til hva Lagerbäck vil gjøre når alvoret med Nations League begynner til høsten. Norges to antatt beste spillere var nemlig ikke med mot Australia fredag kveld.

Joshua King meldte forfall av personlige årsaker, mens Alexander Sørloth er småskadet.

Lagerbäck: - Veldig positivt



Lagerbäck forteller at han gleder seg over den harde konkurransen som det nå har blitt på topp for Norge.

- Jeg synes det er veldig positivt. Jo flere bra spillere vi får frem jo bedre er det. Fotball handler ikke bare om å score mål som spiss, men det handler også om hvordan man kan gjøre det bra for laget både i angrep- og forsvarspillet. Det gjorde de virkelig i går. Det er noe av det beste samarbeidet jeg har sett mellom to spisser siden jeg kom hit, sier Lagerbäck til Nettavisen.

HATTRICK: Ola Kamara scoret tre mål mot Australia.

Norges landslagssjef er samtidig tydelig på at det ikke er noen selvfølge at hverken Sørloth eller King går rett inn på laget når de returnerer på landslaget.

- Nei, de må prestere minst like bra som der her om de skal være kvalifisert selvfølgelig, sier Lagerbäck.

Overrasket over Kamara og Johnsen



Svensken innrømmer at han ble overrasket over prestasjonen til det norske spissparet som møtte Australia. Han mener arbeidsinnsatsen var spesielt gledelig.

- Det å gjøre den jobben som de gjorde som spisser er ikke alle som gjør. Hadde du spurt meg på forhånd så hadde jeg ikke vært sikker på at jeg ville få se en så fantastisk bra innsats både taktisk og hvordan de samarbeidet. Det er mye deres fortjeneste at det ble mye lettere for resten av laget å spille det forsvarsspillet jeg vil at vi skal gjøre, forklarer Lagerbäck.

Norges landslagssjef er godt fornøyd med starten på landslagsåret 2018, men mener at det norske laget fortsatt har mye å jobbe med.

- Det var først og fremst en bra laginnsats i går. Det var det vi har forsøkt å jobbe med hele tiden, men det kommer vi til å fortsette med. Det kan bli enda bedre. Bortsett fra at vi sover på hjørnesparket, så har vi ikke noe å klage på når det gjelder forsvarsspillet. Angrepsmessig kan vi bli enda bedre. Vi tapte litt i noen perioder. Noen ganger blir vi litt for trange. Det finnes alltid noe å forbedre, sier Lagerbäck.

Akkurat som han har vært hele uken, er han også fortsatt tydelig på at spillerne må vise at de ønsker å spille for det norske landslaget.

- De må ta et større ansvar selv. Både mellom hverandre, men de må også se seg selv i speilet hele tiden. Det gjelder å vise at de vil være vinnere hvis de skal være med i landslagstroppen, sier Lagerbäck.

Fredag var det i hvert fall flere som viste akkurat det.

Nå er Albania neste motstander for det norske landslaget førstkommende mandag.

Mest sett siste uken