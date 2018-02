Lamela og Tottenham videre i FA-cupen - nå venter marerittbane

Spotland Stadium i Rochdale byr på litt andre forhold enn det Premier League-stjernene er vant med.

TOTTENHAM - NEWPORT 2-0:

Tottenham hadde få problemer med å ta seg av walisiske Newport «hjemme» på Wembley onsdag kveld og er videre i FA-cupen.

Dermed venter bortekamp mot Rochdale i neste runde. Klubbens Sportland Stadium er regnet som en av de dårligste banene i det engelske proffligasystemet og da Rochdale tok seg videre mot Milwall tirsdag kveld, var det mer jord og sand på banen, enn gress.

Med andre ord noe helt annet enn det Tottenham-stjernene er vant med fra Wembley og andre arenaer i Premier League.

- Jeg har ikke sett banen i Rochdale, men jeg har hørt rykter om den. Først nå må vi tenke på kampen vår lørdag, men det blir helt klart vanskelig å ta en ny seier i FA-cupen. Vi må ta det steg for steg, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino til BBC om femterundekampen.

Rochdale-manager Keith Hill sa dette om matta etter tirsdagens kamp.

- Jeg håper vi kan få skikk på den, jeg ønsker ikke noen negative skriverier om klubben, for vi gjør mye rett i denne klubben. Jeg skal ikke trenge å skamme meg over banen vår, sa han ifølge BBC.

DÅRLIG GRESSMATTE: Rochdales Sportland Stadium under møtet mellom Rochdale og Milwall i FA-cupen.

Ventet i 504 dager

Spesielt gledelig for Spurs-fansen onsdag var det at den skadeplagede argentineren Erik Lamela igjen tegnet seg på scoringslisten.

2-0-scoringen etter rundt 30 minutters spill var Lamelas første scoring siden september 2016, da han fant nettmaskene mot Gillingham.

Hele 504 dager har gått siden forrige nettkjenning, ifølge Opta.

25-åringen gjorde comeback i Spurs-drakten i fjor vinter etter et langt skadeavbrekk og ifølge The Telegraph fryktet kantspilleren en periode at karrieren kunne være over som en følge av skadeplagene.

Men med en viktig involvering mot Liverpool i Premier League søndag og med en god kamp i FA-cupen onsdag, ser Lamela ut til å være på vei tilbake mot den formen som gjorde ham til en meget dyr mann i 2013.

Londonklubben hentet den gang argentineren fra italienske Roma for rundt 25,8 millioner pund og 25-åringen var én av flere som skulle bidra til å erstatte Gareth Bale, som ble solgt til Real Madrid samme sommer.

I tillegg til Lamelas scoring, sørget et selvmål av Dan Butler for at det endte 2-0 til Spurs i denne omkampen. Første kamp endte 1-1.

- Dette er FA-cupen og det er alltid tøft, men jeg er fornøyd, for vi ønsket å ta oss videre til neste runde. Det er viktig for oss at Erik Lamela, Danny Rose og Toby Alderweireld nå er friske, slik at vi er konkurransedyktige. Vi trenger å ha alle spillere tilgjengelige, sier Tottenham-sjefen.

Full kontroll

Tottenham hadde stort sett god kontroll på League Two-laget de første 45 minuttene og tok ledelsen etter et selvmål 26 minutter ut i kampen.

Moussa Sissoko fikk ballen av Fernando Llorente og fra spiss vinkel skjøt han ballen i Dan Butler, som styrte den videre inn i eget mål.

Bare minutter senere kombinerte Heung-min Son og Lamela fint. Son spilte kollegaen fri i feltet og Lamela satte ballen kaldt i lengste hjørne.

Etter de to scoringene hadde Tottenham også et par andre store sjanser til å øke ledelsen, men Newport-keeper Joe Day spilte en god kamp.

Vertene ropte også på straffe i det 29 minutt, men etter å ha studert videobilder vinket dommer Stuart Attwell spillet videre.

Miss av Alli

Andre omgang ble aldri spennende og Tottenham var aldri i nærheten av å rote bort det forspranget det hadde skaffet seg i første omgang.

Vertene var langt nærmere både 3- og 4-0, enn det Newport var en redusering. Både Lamela, Christian Eriksen og Llorente kom til gode sjanser, uten at de klarte å overliste Day i Newport-buret.

Etter 82 minutter burde Dele Alli satt inn Tottenhams tredje. Profilen ble spilt fri av Eriksen, men satte ballen i tverrliggeren helt alene med keeper.

Helt på tampen fikk Newport en gylden mulighet til å redusere ved Padraig Amond, men ballen ville ikke i mål og det endte 2-0.

