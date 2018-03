Lars Lagerbäck er imponert over Alexander Sørloths prestasjoner i Premier League

Lars Lagerbäck kunne ikke fortelle hvorfor Joshua King meldte inn forfall før privatlandskampene.

SANDVIKA (Nettavisen): Det nærmer seg fredagens privatlandskamp mot Australia på Ullevaal. Landslagstrener Lars Lagerbäck varsler at han kommer til å sette tøffere krav til spillerne sine under mandagens pressekonferanse.

- Nå kommer vi kommer til å prioritere å finne en stamme, og skjerpe elitesatsingen. Nå holder det ikke lenger bare å være med. Vi må begynne å prestere, sa Lagarbäck under mandagens pressekonferanse.

To spillere han ikke får sett prestere til denne landslagssamlingen er Premier League-spillerne Alexander Sørloth og Joshua King. Sørloth har meldt forfall grunnet en skade, men Lagerbäck er mer hemmelighetsfull til hvorfor Joshua King har meldt forfall.

- Joshua King er ute på grunn av personlige årsaker, mer enn det kan jeg ikke si, sa Lagerbäck om Bournemouth-spilleren. King spilte 90 minutter i Premier League på lørdag, men meldte avbud til landslagskampene mot Australia denne uken og Albania neste mandag.

Snakket med Hodgson

Norges landslagstrener kunne innrømme at Alexander Sørloth har imponert ham siden han ble en del av Crystal Palace. Lagarbäck kunne også meddele at Premier League-manager Roy Hodgson ringte ham for å forhøre seg om Sørloth var god nok til å spille på Englands øverste nivå.

- Jeg sa at jeg visste om han og at han har potensial til å bli enda bedre, sa jeg da Roy ringte, forklarte Lagerbäck da han ble spurt om Sørloth.

Den 193 centimeter høye 22-åringen har fortsatt til gode å score et mål i Premier League, men har fortsatt gjort en god figur siden han ankom Selhurst Park. Sørloth har allerede spilt mot lag som Tottenham og Chelsea. Mot Chelsea fikk han forøvrig et mål feilaktig annullert.

Funnet stammen i laget

Lagerbäck fortalte på mandagens pressekonferanse at han og assistenttrener Per Joar Hansen føler de har funnet de riktige spillerne som skal utgjøre stammen på det norske landslaget i fremtiden, men svensken ville ikke røpe hvilke spillere det var snakk om.

- Det får dere finne ut av selv, avsluttet svensken.

