Lars Lagerbäck tar ut den norske landslagstroppen

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck presenterer troppen som skal møte Slovenia og Bulgaria.

ULLEVAAL STADION/AKERSGATA: Norges landslagssjef offentliggjør de utvalgte på en pressekonfereanse på Ullevaal Stadion tirsdag ettermiddag.

Norge skal møte både Slovenia (13. oktober) og Bulgaria (16. oktober) hjemme på Ullevaal i Nations League. De norske herrene har allerede spilt bortekampen mot Bulgaria, der de tapte 0-1.

Tirsdag får vi vite hvilke spillere Lagerbäck har valgt til å revansjere det sure nederlaget mot bulgarerne. Norge har ikke spilt mot Slovenia siden VM-kvalifseringen i 2013. Den gangen scoret Milivoje Novakovic tre ganger, og Norge tapte 0-3 i Maribor.

Norge ligger på andreplass i sin gruppe 3 i C-ligaen i Nations League. Bulgaria topper ligaen etter full pott i begge kamper. Slovenia har til gode å ta et eneste poeng.

Vurderer Hansen-telefon



En av de det ble knyttet størst spenning til var Martin Ødegaard, som sliter med en skade i hånden. Real Madrid-spilleren, som er på utlån i nederlandske Vitesse, dukket opp på listen til Leif Gunnar Smerud og hans U21-landslag.

Lars Lagerbäck forklarte at Ødegaards spill for U21-landslaget fort kan være positivt for hans mannskap i fremtiden også.

- Det viktigste er at han har lite spilletid. Så for hans egen utvikling så er det bedre at han forhåpentligvis får to ganger 90 minutter for Smerud. jeg tror det er bra for a-landslaget at han får to kamper for U21-landslaget, sa Lagerbäck.

En annen som må vente på sin første sjanse for landslaget er Molde-spiller Eirik Hestad. Midtbanemannen har briljert denne sesongen i Eliteserien, og flere ønsket å se han på landslaget.

Lagerbäck forklarte hvor nærme han egentlig var denne landslagstroppen:

- Det er vanskelig å si. Det kommer an på skalaen man begir sseg ut på. Vi vet at han har gjort det bra, og det sammenlignes med nivåer og spillere på andre nivåer. Vi har diskutert han, men vi synes denne troppen her var ganske klar, forklarte svensken.

Han kunne også fortelle at han hadde snakket med André Hansen om en retur til landslaget, og at de har en enighet om at RBK-keeperen selv kommer til å ringe og fortelle dersom han ønsker å returnere.

Hansen, som har stått en fantastisk sesong i Rosenborg, valgte å gi seg på landslaget. Lagerbäck forklarte at det er visse usikkerheter rundt Sten Grytebusts skadesituasjon som kan gjøre Hansen aktuell.

- Rune (Jarstein) skal være 100 prosent. Men Grytebust kan være et spørsmålstegn. Skulle det være tilfelle, så vil jeg definitvt ringe Mr. Hansen og være veldig ydmyk og spørre om han har tid til å komme, sa Lagerbäck.

Tok et oppgjør mot filming



Lars Lagerbäck tok et oppgjør mot både filming og tidsuthaling, hvilket Norge var mye utsatt for mot Bulgaria i bortekampen i sist Nations League-oppgjør.

Selv påpekte Lagerbäck at dette er en del av dagens fotball.

- Man kan ikke bli frustrert, men jeg har en forståelse for spillerne. Det er vanlig i fotballen at man skal diskutere og påvirke, sa Lagerbäck, som også fortalte at landslagsledelsen har snakket mye med troppen om disse tingene.

- Vi har snakket veldig mye om holdninger.

Lagerbäck uthevet at han gjerne ser at «effektiv spilletid» blir en del av fotballen, der man ikke kan komme unna med å hale ut tiden.

- Det rare med disse skadebehandlingene er jo at spillerne plutselig er helt friske etter 30 sekunder eller et minutt med behandling. Det er en håpløs siutasjon for dommeren. For hva skal han gjøre, spurte Lagerbäck, som viste frem klipp av det han viste til fra kampen mot Bulgaria.

- Jeg kan ikke si at jeg respekterer Bulgaria, men de er gode og smarte på det de gjør.

Under pressekonferansen fremhevet assistrenttrener Per Joar Hansen at de møter først et Slovenia som er gode til å holde på ball, og har flere gode individualister.

Blant annet uthevet han RB Leipzig-stjernen Kevin Kampl, og hans ferdigheter med ballen. 27-åringen har tidligere spilt i både Bayer Leverkusen og Borussia Dortmund.

Ødegaard på U21



En spiller som ikke blir å finne i en den a-landslagstroppen. Sammen med Morten Thorsby blir de to å finne på U21-landslaget til Leif Gunnar Smerud.

- Etter samtale med Lars ble vi enige om at dette var en god anledning til å få spilletid for Martin, sa Smerud under pressekonfereansen der landslagstroppene ble presentert.

U21-landslagstrener kunne fortelle at landslagsledelsen anser det som bedre for Ødegaard at han spiller viktig kamp for U21-landslaget i kampen om EM kontra å sitte på benken for a-landslaget.

Her er Norges tropp:

Rune Jarstein (Rosenborg)

Sten Grytebust (OB)

Ørjan Nyland (Aston Villa)

Omar Elabdellaoui (Olympiakos)

Martin Linnes (Galatasaray)

Haitam Aleesami (Palermo)

Håvard Nordtveit (Hoffenheim)

Tore Reginiussen (Rosenborg)

Sigurd Rosted (Gent)

Jonas Svensson (AZ Alkmaar)

Even Hovland (Rosenborg)

Sander Berge (Genk)

Mats Møller Dæhli (St. Pauli)

Iver Fossum (Hannover)

Markus Henriksen (Hull)

Fredrik Midstjø (AZ Alkmaar)

Ole Kristian Selnæs (St. Etienne)

Mohamed Elyounoussi (Southampton)

Bjørn Maars Johnsen (AZ Alkmaar)

Joshua King (Bournemouth)

Alexander Sørloth (Crystal Palace)

Tarik Elyounoussi (AIK)

Disse ble tatt ut i U21-troppen til EM-kvalifiseringskampen mot Aserbajdsjan:

Sondre Rossbach, Viljar Røsholt Myhra, Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Fredrik Pallesen Knudsen, Bjørn Inge Utvik, Ulrik Yttergård Jenssen, Birk Risa, Nico Mickelson, Tobias Børkeeiet, Vebjørn Hoff, Morten Thorsby, Hugo Vetlesen, Martin Ødegaard, Tobias Heintz, Martin Samuelsen, Dennis Johnsen, Erling Braut Haaland



