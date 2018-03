Lars Veldvijk i trøbbel etter å ha blottet seg for kjærestes videoblogg

Den tidligere Aalesund-spilleren skulle spøke med kjæresten. Det endte med at bilder av spissens kjønnsorgan ble sendt ut til 430.000 følgere.

Lars Veldwijk, som spilte for Aalesund i forrige sesong, har havnet i trøbbel med sin nåværende klubb, Groningen, etter at bilder av angriperens penis har havnet på internett.

Det skriver Goal.com, som siterer avisen Dagblad van het Noorden.

Veldwijks kjæresten, Monica Geuze, er en populær vlogger (videoblogger) i Nederland, og har en Youtube-kanal med over 430.000 abonnenter.

Det var også via denne kanalen at de uheldige bildene av Veldwijk havnet på avveie.

Dagblad van het Noorden skriver at Veldwijk skulle blotte seg for kjæresten som en spøk, noe som ble fanget på kamera i et av Geuzes videoinnlegg på sin Youtube-kanal. De usensurerte bildene ble publisert ved et uhell, skriver de videre.

Selv om klippet nå har blitt fjernet, har bildene av Veldwijk likevel blitt spredd på internett.

Uhellet har ført til at sørafrikaneren nå er i trøbbel med sin nederlandske klubb.

- Jeg kan være veldig klar om dette. Jeg synes det er fullstendig tåpelig hvordan Lars endte opp i avisene denne uka. Det er så irriterende og unødvendig at dette skjer, sier klubbdirektør Hans Nijland til Dagblad van het Noorden.

Nijland er klar på at Groningen forventer mer profesjonalitet av sine spillere.

- Profesjonelle spillere skal være et eksemple for andre folk, so dette hjelper ikke akkurat. Det kan hende at jeg er gammeldags, men jeg skjønner ikke noe av vlogging, sier han videre.

- Det er uklokt av han å vise seg på den måten i de vloggene, legger Nijland til.

Klubben har allerede vært i samtaler med Veldwijk om hendelsen.

- Vi har allerede snakket med han om hvor irriterende vi synes dette er. Og selv om vi forstår at det er noe han gjør i fritiden sin, ønsker vi likevel at spillerne våre skal være profesjonelle utenfor banen, sier Nijland.

Angriperen er allerede på tynn is, skriver Goal.com. For i tillegg til å ha irritert på seg klubbledelsen med penis-uhellet, var han fra før disiplinert for å ha motsatt seg å bli byttet inn i en kamp i februar. På grunn av den hendelsen var han allerede satt til å trene med rekruttlaget.

Ifølge nettstedet skal Veldwijk kunne vente seg en bot fra egen klubb for penis-uhellet.

