Larsen Kwarasey slår tilbake mot Rekdal-kritikk

Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey mener Kjetil Rekdal er for negativ og fyrer tilbake etter kritikken tidligere i vår.

VALLE (Nettavisen): Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey har måttet tåle en del kritikk for sine prestasjoner så langt denne eliteseriesesongen.

Eurosports eksperter Thomas Myhre og Kjetil Rekdal har uttalt seg kritisk til både keeperprofilens prestasjoner, samt Vålerengas valg med å hente den tidligere Strømsgodset-keeperen til klubben.

Lengst i kritikken gikk tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal i Fotballrunden-sendingen på Eurosport etter oslolagets møte med Haugesund 6. mai.

- Han kom jo til Vålerenga og skulle forsterke keeperplassen. Det synes jeg ikke han har gjort. Siden han kom til Vålerenga, kan jeg ikke huske at han har reddet poeng for dem. Vålerenga har en svensk keeper der (Marcus Sandberg). Jeg tør påstå at han er bedre enn Adam Larsen. Jeg skjønte ikke hvorfor han ble hentet. Du forventer når du henter en så dyr keeper, at han er en forsterkning for laget. Det har han ikke vært, sa Rekdal, mens det ble spilt av en kavalkade av Vålerengas baklengsmål.

FINNER FORMEN: Adam Larsen Kwarasey har spilt trygt og godt for Vålerenga i de to siste kampene.

Slår tilbake mot Rekdal

Selv ser Larsen Kwarasey det positive i at noen poengterer at potensialet hans er høyere enn det han viste tidlig i årets sesong.

- Det hadde vært verre om det hadde vært shit og ingen hadde sagt noe. Da er det ingen som forventer noe av deg. Jeg ser ikke på dette som noen revansje. Det handler mer om å få snu en litt dårlig trend fra min side. Det er selvfølgelig tøft for selvtilliten å slite litt, men jeg vet hva jeg kan, og jeg vet hvor fort det snur. Nå har vi holdt nullen i to kamper på rad og spilt bra. Det hjelper på selvtilliten, sier Larsen Kwarasey til Nettavisen.

30-åringen hevder han ikke hadde fått med seg kritikken fra Eurosport-ekspertene før han ble konfrontert med den dagen før kampen mot Stabæk.

- Thomas Myhre er en keeper, og han kommer sikkert med noe lurt, men Rekdal har jeg ikke hørt være positiv i det 21. århundre, holdt jeg på å si. Innleggskvaliteten i Eliteserien er dårlig, det er dårlig, det er dårlig og det er dårlig. Han er den som skal promotere denne ligaen her for Eurosport, og han sier indirekte til folk «ikke se på det her. Det er dårlig». De har jo gjort en fantastisk ansettelse, Eurosport. Han er kanskje den som er minst positiv til norsk fotball, så vi får gratulere, sier Larsen Kwarasey ironisk.

- Han er selvfølgelig i sin fulle rett til å si hva han mener, men jeg kunne ikke gitt mer faen, for å være ærlig, legger han til.

STERKE MENINGER: Kjetil Rekdal er ikke redd for å si hva han mener.

- Støtten fra Deila betyr alt

Den tidligere Rosenborg-keeperen legger ikke skjul på at støtten fra Ronny Deila betyr mye.

- Det betyr alt. Det har kanskje vært et tema for Rekdal og i Eurosport, men hos har har det ikke vært noe snakk om det. Han (Deila) har sagt at det kommer. Han vet hva jeg kan. Han har ryggen min 100 prosent og bedt meg om å konsentrere meg om det enkle, så bygger det selvtillit. Det har betydd absolutt alt for meg. Jeg er trygg på han, og jeg vil alltid stå bak ham selv. Han bygger selvtillit og bryter ikke ned folk, selv om de er dårlig eller har det tøft på banen. Det hadde vært verre om man blir tatt av, da tar det lenger tid å komme tilbake igjen.

- Folk har forskjellige måter å styre på, og jeg skal ikke si så mye om andre, men det har vært masse utskiftninger og gode spillere som gjør det fantastisk bra andre steder. Hvorfor har de fått seg en knekk når de har vært her tidligere? spør Larsen Kwarasey, før han forlater pressesonen på Intility Arena.

GO WAY BACK: Ronny Deila og Adam Larsen Kwarasey jubler etter å ha slått Rosenborg på Lerkendal med Strømsgodset i 2007.

100 prosent støtte fra Deila

Til tross for en seriestart under pari, har Ronny Deila stått 100 prosent bak sin førstekeeper, og i lagets to siste kamper har det begynt å betale seg. Larsen Kwarasey har spilt på seg selvtillit og holdt nullen både mot Sandefjord og Stabæk.

- Både Adam og jeg er enige i at det er ting som kunne vært gjort bedre, men samtidig er det veldig lett å lese redninger. Man må også lese hvorfor det nesten ikke er noe imot oss. Han er en del av et forsvar som er fotballsmart og leser situasjoner før det blir farlig. Vi må komme et steg videre fra at du må ha feberredninger, men i dag har han det også, sier Deila til Nettavisen.

Deila, som vant seriegull sammen med Larsen Kwarasey i Strømsgodset i 2013, mener keeperen er en svært viktig brikke for VIF både på og utenfor banen.

- Jeg har jobbet med Adam i mange år, og han er en klassetype og klassekeeper. Han er solid med beina og, hvis vi bare bruker ham mer. I dag viser han hvorfor han er en av Norges beste keepere, skryter Deila.

Vålerengas neste kamp er borte mot Tromsø førstkommende helg.

