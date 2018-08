Leeds og Marcelo Bielsa beseiret Derby og Frank Lampard

Argentineren vant trenerduellen.

DERBY - LEEDS 1-4

Marcelo Bielsas revolusjon i Leeds fortsetter, og lørdag kveld slo de Derby 4-1 borte på Pride Park. Dette er Leeds' andre strake seier i Championship denne sesongen.

Kemar Roofe fant veien til nettmaskene to ganger, mens Jezgjan Alioski og Mateusz Klich begge fant nettet hver sine gang for den gamle storheten fra Yorkshire.

Tom Lawrence utlignet til 1-1 på et utsøkt frispark i første omgang, men det ville seg ikke for Frank Lampard og hans menn mot Leeds.

Seieren betyr at Leeds står med full pott etter sine to første kamper denne sesongen. Dermed har Marcelo Bielsa fått en drømmestart på sitt opphold i engelsk fotball. Leeds ligger på andreplass bak Middlesbrough, som har ett poeng mer og én kamp mer spill, i Championship.

- Det er lenge siden tidene har vært bedre for Leeds, sa Viasat-kommentator Arnstein Frilling da Leeds satte inn deres fjerde mål for kvelden.

Derby og Lampard står nå med én seier og ett tap så langt denne sesongen. Det holder til 11. plass etter de to første kampene av årets Championship-sesong.

Kjapp scoring



Det skulle ikke ta lang tid før Leeds tok ledelsen. Etter fem minutter kombinert Samuel Sáiz og Pablo Hernández utsøkt før Mateusz Klich fikk fyre fra distanse.

Polakken takket for muligheten og gav Leeds en drømmestart på Pride Park mot Frank Lampard og hans Derby Country. Ledelsen skulle ikke vare lenge for den karismatiske argentineren.

KONTRASTER: Frank Lampard måtte til tapt for Marcelo Bielsa.

Allerede etter 12 minutter hadde Tom Lawrence innstilt siktet sitt, og dunket til på frispark fra like utenfor Leeds-boksen. Keeper Bailey Peacock-Farrell måtte gi tapt.

Sáiz viste seg fra sin beste side og var gang etter gang mannen som ledet Leeds i angrep. Det skulle til slutt vise seg å gi enda mer moro for Leeds utover i omgangen.

Etter 21 minutter fikk nemlig Jezgjan Alioski muligheten til å slå et innlegg fra kanten der Kemar Roofe hang inne i luften. Headingen var fantastisk og utagbar for keeper Scott Carson.

Sáiz fortsatte å være toneangivende utover i omgang og testet like gjerne Carson like før halvspilt. Mannen med landskamper for England hadde ikke noe problem med å stoppe forsøket fra spanjolen.

Flere scoringer skulle det ikke bli etter de første 45 minuttene i Derbyshire. Dermed kunne Marcelo Bielsa og Leeds smile med 2-1 til pause.

Ydmykelse



Ledelsen så ikke ut til å vare lenge inne i den andre omgangen for Leeds, for allerede etter 46 minutter spilt var Mason Mount kun en skostørrelse fra å sklid inn 2-2 for hjemmelaget. Dessverre for Leeds rakk han ikke frem.

Etter 56 minutter viste Carson frem de fantastiske egenskapene sine da Roofe fikk stå alene på fem meter. Kun en vanvittig redning av 32-åringen gjorde at Leeds fortsatt kun ledet med ett mål.

Roofe var i kjempeform og Klichs flotte pasning fant angriperen. Han rev seg unna forsvarerne, og banket ballen forbi Carson, hvilket gav Leeds 3-1-ledelse.

Leeds var ikke ferdig med det. I det 64. minutt var nemlig Hernández raskest på en lang ball og fikk slått inn på Alioski. Makedoneren stanget inn Leeds' fjerde scoring.

Bortelaget kontrollerte det meste av banespillet, og burde satt inn deres femte mål da Sáiz hadde muligheten til alene med keeper Carson. Spanjolen ble for nonchalant og vippet ballen rett i armene på Derby-keeperen.

Uansett er det Leeds-supporterne som hjertelig kan synge «marching on together» hele veien hjem til Yorkshire. Marcelo Bielsas menn smadre Derby og Frank Lampard 4-1.

Dermed står Leeds med full pott på sine to første kamper i Championship denne sesongen.

