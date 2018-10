Legen er bekymret for Diego Maradonas knær - anbefaler proteser

Diego Maradona (57) har kanskje verdens mest kjente fotballbein, men nå sliter legenden med å gå for egen maskin.

Fotballegenden Diego Maradona tok nylig over som trener i den mexicanske klubben Dorados, men under argentinerens første trening ble det delt bilder av at Maradona hadde problemer med å gå.

Nå kan det virke som tilstanden til 57-åringen har blitt verre og dette har ført til økt uro rundt helsetilstanden til én av fotballens aller største.

Legen: - Alvorlig



Ferske bilder av den tidligere Napoli-spilleren viser nemlig at Maradona nå har store problemer med å i det hele tatt stå på beina.

Maradonas lege, German Ochoa, har uttalt seg om fotballheltens tilstand til den spanske avisen Marca og sier at det står svært dårlig til. Han mener situasjonen er alarmerende.

- Maradona har alvorlig artrose i begge knær. Han har ingen brusk igjen, så beina gnisser mot hverandre og forårsaker mye smerte. Det går inflammasjon i det og han sliter med å bevege seg, sier legen.

Ochoa har kjent Maradona siden 2004. Da opererte legen argentinerens høyre kne.

Han forteller videre til Marca at 57-åringen sist var under kniven i juni, slik at han kunne være på plass under VM i Russland.

Situasjonen skal imidlertid være så ille nå, at Maradona risikerer å måtte operere inn proteser, ifølge Ochoa.

- Løsningen er å operere og sette inn proteser. Det kommer ikke til å komme til det punktet at han ikke klarer å gå, så ille blir det ikke.

- Teknikken går stadig framover og gjør dette til en mulighet i dette tilfellet. Den beste løsningen, er å ta operasjonen, sier Ochoa.

Høy risiko



Dette vil i så fall bety at 57-åringen kan måtte få satt inn såkalte kneproteser i i beina.

En slik operasjon betyr i bunn og grunn at kneleddet erstattes med et kunstig kneledd for å få slutt på smerter, stivhet og tap av funksjon. Legen går da inn og fjerner det ødelagte brusket i kneet og støper så inn kneprotesen.

En kneprotese blir ofte sett på som absolutt siste utvei ved store smerter eller skader i kneet. Det skal være risiko forbundet med et slik inngrep. Folk som har slitt med hjerteproblemer, noe Maradona har gjort flere ganger, anbefales i utgangspunktet å ikke ta en slik operasjon.

I fokus under VM



Diego Maradona kom også i fokus under sommerens fotball-VM, der han flere ganger ble avbildet på tribunen under Argentinas kamper.

Fotballhelten var tydelig ikke i form og etter møtet mellom Argentina og Nigeria i gruppespillet, ble 57-åringen fraktet til sykehus.

Som spiller vant Maradona VM med Argentina i 1986, og huskes spesielt for sine to mål i møtet med England i den turneringen.

Som spiler var han i klubber som Boca Juniors, Barcelona og Napoli. Under VM i 2010 var han landslagstrener for Argentina.

