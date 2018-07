Legenden la ut egen tabbe-video for å vise støtte: - Løft hånda i været den som ikke har dritet seg ut

Tar Loris Karius i forvar med video av sine egne keepertabber.

Loris Karius har vært mye i fokus etter en rekke tabber den siste tiden. I mesterligafinaletapet mot Real Madrid i mai gjorde tyskeren to store blemmer. Nylig leverte 25-åringen en ny tabbe i treningskampen mot League Two-klubben Tranmere.

Karius vartet opp med enda en tabbe da Liverpool tapte treningskampen mot Borussia Dortmund 1-3, natt til mandag.

Etter kampen mot Drotmund la Karius ut en melding hvor han tok et oppgjør med haterne:

- Til dere som gleder dere over at andre feiler eller lider: Jeg føler med dere. Uansett hva dere har opplevd i livet for å ha så mye sinne og hat, så ber jeg for at det går over og at gode ting kommer deres vei, skrev Karius på sin Instagram-story etter kampslutt.

En annen spiller som har tatt til sosiale medier og støttet Karius er den gamle Real Madrid-keeperen Iker Casillas. Sisteskansen som har vunnet EM to ganger og VM en gang med Spania la først ut en tweet mandag hvor skrev:

- Vil angrepet på Karius aldri ta slutt? Jeg snakker om ham og mange andre keepere. Det er mange mer seriøse problemer i verden for faen! La gutten være! Han er også en person, som vi alle er! freste Porto-keeperen på Twitter.

Casillas har selv måttet slite med kritikk etter sine tabber, spesielt mot Nederland i VM i 2014, og ble mot slutten av sin Real Madrid-karriere hevdet å være på vei ned.

Tirsdag valgte derfor den spanske keeperlegenden å vise mer støtte til Karius ved å legge ut en video av sine egen keeepertabbe, hvor teksten lød:

- Bak hver av oss, så finnes det et menneske. Løft hånda i været den som ikke har dritet seg ut en eller annen gang. Å lære av våre feil gjør oss sterkere og gjør at vi aksepterer oss selv mer som mennesker, tweetet FC Porto-målvakten.

Detrás de cada uno de nosotros, hay una persona. Que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Aprender de nuestros errores nos hará más fuertes y aceptarlos más humanos. #yotambienfallo pic.twitter.com/jwLOdicfTh — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 24, 2018

Este ataque a @LorisKarius va a terminar alguna vez? Hablo de él como tantos otros guardametas. Hay muchos más problemas serios en el mundo joder! Dejar al chaval en paz! También es persona. Como lo somos todos! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 22, 2018

