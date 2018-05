Senket gamle lagkamerater da LSK tok sterk borteseier: - Jeg trengte det

Etter en litt trå sesongstart, var det lite som gledet Thomas Lehne Olsen mer enn en scoring og tre poeng mot gamle lagkamerater i Tromsø.

TROMSØ - LSK 1-2:

Lehne Olsen kom gående ut av bortegarderoben på Alfheim med en pizzabit i hånden. Tromsø-trener Simo Valakari slengte en morsom kommentar til Tromsøs toppscorer forrige sesong. De to hadde en god tone, selv om Lehne Olsen valgte å forlate prosjektet til Valakari for å komme nærmere familien på Østlandet.

– Selvsagt kjenner han oss godt. Personlig er jeg glad for at han scoret, men ikke for at det var mot oss! Vi vet alle at han er en god spiller, sier Valakari til Nettavisen om Lehne Olsen.

Selv var Lehne Olsen glad for å være tilbake og se gamle kjente, og det var ingen sure miner å spore, til tross for at han valgte å forlate klubben.

– Nei, nå er det slik at jeg har tatt et valg om å gå. Det er spesielt å score mot gamleklubben. Samtidig trenger jeg personlig det og vi trengte en seier nå og tre poeng, slik at vi er godt rustet til 16. mai-kampen, sier Lehne Olsen til Nettavisen.

– Jeg hadde to veldig store sjanser før jeg scoret. Jeg scoret vel kanskje på den vanskeligste. Jeg burde vel scoret på i hvert fall en av de andre. Uansett så var det tre poeng og seier som var viktig. Vi har hatt en litt trå start både jeg og laget. Så det var godt å få en scoring og kunne bidra til tre poeng i dag, forteller Lehne Olsen til Nettavisen etter kampen.

Drakten ga matchvinneren bort til TILs midtbanespiller Kent-Are Antonsen.

– Kent-Are har en datter som jeg har vært mye med. Hun spurte om hun kunne få en «yellow», så regnet med hun skulle ha drakten da, smiler Lehne Olsen til Nettavisen etter kampen.

– Vi må opp på et høyere nivå i to ganger 45

Hjemmelaget, som ikke har imponert spillemessig de siste kampene i serie og cup, fortsatte i samme spor i begynnelsen av kampen. Først var det tidligere Tromsø-spiss Lehne Olsen som fikk en stor sjanse etter at han ble satt opp av Erling Knudtzon, men avslutningen fra 14 meter gikk langt utenfor.

Det neste farlige som skjedde, kom etter et LSK-innlegg. Jacob Karlstrøm skulle plukke det ved første stolpe, men mistet kontrollen. Keeperen fikk tak i ballen, men hodet hans traff også stolpen. Karlstrøm ble liggende nede i noen minutter mens han fikk behandling, men kom seg på beina og fortsatte i noen minutter før han måtte gi opp.

SENKET TIL: Her blir Lillestrøms Thomas Lehne Olsen matchvinner mot gamleklubben.

Inn kom førstekeeper Gudmund Kongshavn, som har slitt med skade den siste tiden og derfor startet på benken. Kongshavns første involvering var å forsøke å skjerme ballen ut, men Gary Martin snappet ballen. Martin fant Lehne Olsen, men foran et åpent bur, klarte Magnar Ødegård å blokkere avslutningen.

– Vi er godt fornøyd med seieren. Vi vinner fortjent, og vi gjennomfører en meget bra førsteomgang. Så er det litt mer varierende i andreomgang, sier LSK-trener Arne Erlandsen til Nettavisen.

Seieren sørget for at LSK tok steget opp til 11. plass på tabellen.

– Det er klart det er viktig at vi får seier. Vi føler marginene har vært litt mot oss hittil i sesongen, så må vi opp på et høyere nivå i to ganger 45 minutter. De første 45 i dag er meget bra, forteller Erlandsen til Nettavisen.

Ved det tredje skal det skje

En pasning i bakrom til Knudtzon, som rullet ballen ut til høyre til Martin, som satte den fra kort hold, og sendte bortelaget i ledelsen.

Kort tid etter var det Lehne Olsen, som forlot Tromsø til fordel for nettopp LSK før årets sesong, som fikk muligheten fra vel 16 meter. På hans tredje sjanse doblet angriperen bortelagets ledelse etter 20 minutter.

– Vi startet veldig sakte og dårlig. Vi slapp inn to mål før vi våknet opp. Resten av kampen forsøkte vi å jage, men det var ikke nok, sier Valakari til Nettavisen, om det han betegner som en av de svakeste omgangene under hans tid som Tromsø-trener.

Redusering før pause

Hjemmelaget slet med å skape all verden med sjanser, sett bort fra noen ikke alt for farlige langskudd. Men det skulle endre seg rett før pause. Ødegård, som var på utlån i LSK fra Molde tilbake i halve 2013-sesongen og hele 2014, skulle få muligheten. Etter fint forarbeid av Morten Gamst Pedersen, dundret Ødegård ballen i nettet fra litt over 20 meter og skapte på ny spenning i kampen.

Det nærmeste hjemmelaget kom, var imidlertid da Runar Espejord ble spilt gjennom av Gamst Pedersen litt etter pause. Fra litt spiss vinkel, forsøkte spissen seg med en frekk lobb. Den utmanøvrerte LSK-keeper Marko Maric, men ballen snek seg også utenfor stolpen.

Både hjemmelaget og bortelaget hadde noen flere sjanser i andreomgang, uten at ballen fant veien til nettet.

Dermed endte det med tre særdeles viktige LSK-poeng før de gule og sorte møter Rosenborg på Lerkendal 16. mai. For TILs del, er det Bodø/Glimt som venter borte i slaget om Nord-Norge på fotballens festdag.

