En thailandsk domstol har godtatt å behandle et søksmål på svimlende 3,4 milliarder kroner mot taxfreegiganten King Power, som eier fotballklubben Leicester.

Saksøkeren er Charnchai Issarasenanark, lederen av en statlig antikorrupsjonsenhet. Han hevder at King Power skylder den thailandske staten 14 milliarder baht, eller 3,42 milliarder kroner i ubetalt skatt.

Bakgrunnen er at King Power, ifølge Charnchai, har samarbeidet med flyplassledere slik at selskapet betalte flyplassene kun 3 prosent av de årlige inntektene sine, i stedet for de kontraktfestede 15 prosent.

Mandag bestemte en antikorrupsjonsdomstol i Bangkok seg for å ta saken. King Power nektet å den siste utviklingen i saken, men har tidligere nektet for å ha gjort noe galt. Selskapet har også rettet en rekke søksmål mot Charnchai for ærekrenkelse.

Leicester-eieren Vichai Srivaddhanaprabha startet med kun én taxfreebutikk i 1989, men kjeden utviklet seg fort til en gigantsuksess. Selskapet har omtrent monopol på taxfreesalg på Thailands største flyplasser, og Vichai har en formue på om lag 25 milliarder kroner.

I 2010 kjøpte han Leicester, som overraskende vant Premier League seks år senere.

(©NTB)

Mest sett siste uken