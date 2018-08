Leine får utsatt praksisplass - slutter seg til kvinnelandslaget

Kristine Leine får allikevel spille viktige landskamper.

Saken oppdateres.

I forrige uke ble det klart at landslagsspiller Kristine Leine ble tvunget til å trekke seg fra viktige VM-kvalifiseringskamper.

Årsaken var at sykepleierstudenten ikke fikk fri fra VID vitenskapelige høgskole til åtte ukers planlagt praksis.

Nå melder Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding at de har funnet en løsning som gjør at Leine kan slutte seg til den norske troppen.

- Forhåpentligvis skapt debatt

I skrivet fra NFF kommer det også tydelig fram hva landslagssjef Martin Sjögren syntes om saken.

- Vi er veldig fornøyd med at Kristine kommer og at situasjonen har løst seg. Samtidig er denne saken større enn Kristine. Forhåpentligvis har den skapt en debatt som kan hindre lignende tilfeller i fremtiden, og at vi gjennom dialog med utdanningsmyndighetene ser på hvordan vi kan gjøre det lettere å kombinere toppidrett med studier, sier han med en klar pekefinger til skolen.

