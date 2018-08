Leine nektes landslagsspill av skolen. Nå får hun massiv støtte

Mange reagerer og rister på hodet av den spesielle saken.

Kristine Leine er tvunget til å melde forfall til Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper. Hun får ikke fri fra VID vitenskapelige høgskole.

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

Hun går dermed glipp av kvinnelandslagets to siste kamper i VM-kvalifiseringen. Norge møter først Slovakia borte 31. august, mens Nederland venter på Vålerengas hjemmearena i Oslo 4. september.

22-åringen har sammen med NFF og Olympiatoppen prøvd å overtale VID vitenskapelige høgskole til å gi henne fri, men uten hell. Leine studerer ved Diakonhjemmet-avdelingen i Oslo. Hun tar avslaget tungt.

- Nei, det er veldig trist. Det er en utrolig kjip situasjon å være i. Drømmen blir knust, det er slik det føles for meg, sier Leine til TV 2.

- Trist! Patetisk!



Saken har fått en rekke profiler til å reagere torsdag kveld.

- Av og til tror en ikke det en leser, skriver tidligere TV 2-profil Davy Wathne på Twitter.

Og han er ikke alene om å riste på hodet.

- Trist! Det skal vel være mulig å kombinere fotball og studier? Eller skal et så firkantet system som dette sette en stopper for det? Å representere sitt eget land i en VM-kvalik burde vel være en god nok grunn til å gjøre unntak for reglene? skriver landslagsprofilen Maren Mjelde.

- Toppidrett og studier har alltid vært vanskelig. Den eneste grunnen for at jeg fikk godkjent bacheloren min ved Norges Idrettshøgskole er fordi lærerne glemte å notere oppmøte på 3 obligatoriske timer da jeg var på landslagssamling, tvitrer Vålerenga-spiller Guro Pettersen om saken.

Også den tidligere Liverpool-spilleren John Arne Riise reagerer: - Dette er bare patetisk! Krise! Idiotisk!! Mest av alt forbanna trist! skriver han.

En annen fotballprofil, jan Åge Fjørtoft, stusser også over saken.

- Hun får ikke fri fra skole for å spille landskamp? Går hun på Alcatraz skole? skriver fotballprofilen og TV-eksperten på Twitter.

- Beklagelig

Bente Bratbak er administrativ leder for kvinnelandslaget. I pressemeldingen fra NFF sier hun følgende om situasjonen som har oppstått:

– Vi må beklageligvis konstatere at Kristine ikke får fri fra skolen sin. Vi ønsker selvfølgelig å ha alle våre beste spillere tilgjengelige til så viktige landskamper. Det står om en VM-plass. Men først og fremst er dette trist for Kristine selv. Som regel pleier vi å finne gode løsninger mellom landslag og skole, men det var dessverre ikke mulig i dette tilfellet, sier Bratbak.

Viser til nasjonale regler

Rektor Ingunn Moser ved VID Vitenskapelige høgskole sier at hun ikke kan uttale seg om enkeltsaker. På generelt grunnlag viser hun til at nasjonale regler må overholdes.

- Vi kan bare se på hva som er mulig å få til innenfor regelen som krever 90 prosent tilstedeværelse, men noen ganger er det umulig å få til noe. I slike tilfeller må studenten enten søke om permisjon eller fritak fra det aktuelle emne, for deretter å fullføre dette på et senere tidspunkt, sier Moser til NRK.

Leine, som til daglig spiller for Røa, kom med i den norske troppen til fjorårets EM, men fikk ikke spilletid der.

Norge er tre poeng bak gruppeleder Nederland når to kamper gjenstår. Med seier over Slovakia blir hjemmemøtet med nederlenderne høyst trolig en ren finale om førsteplassen og en direkteplass til VM.

(©NTB)

