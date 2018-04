Leke James klar for Molde

Det bekrefter klubben mandag.

- Leke har vist tidligere at han er en spiss av fremste klasse på øverste nivå. Vi glad for at han nå er i Molde og vi er trygge på at vi får ham i samme gode form som han var sist i Ålesund. Han er nå skadefri og klar for opptrening og vil være i slag om ikke så lenge. Leke er en gutt med en fantastisk personlighet, som vil gi mye positiv energi i gruppa, sier Ole Gunnar Solskjær i en pressemelding.

25-åringen har signert en kontrakt som strekker seg ut 2020, bekrefter administrerende direktør Øystein Neerland.

Angrepsspillerne har siden overgangen fra Molde-rivalene Aalesund i 2016 spilt for den kinesiske klubben BJ Enterprises.

Men oppholdet ble ingen suksess, kontrakten ble terminert i februar og James kommer gratis til Molde.

James har spilt 90 kamper i Eliteserien for Aalesund og scoret 37 mål. Han har også seks mål på åtte cupkamper.

Nå fortsetter han altså karrieren i den blå Molde-drakten.

