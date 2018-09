Levi-scoring holdt Rosenborg på tabelltoppen

Svensken tok målansvaret da RBK måtte klare seg uten stjernespissen.

ROSENBORG - HAUGESUND 1-0:

Et mål fra formspiller Jonathan Levi var nok til å sikre fortsatt tabelltopp for Rosenborg etter den ene av rundens to toppkamper.

Svensken avanserte inn mot Haugesunds mål fra høyre og banket inn 1-0 omtrent midtveis i den første omgangen på Lerkendal. RBK-styrte det meste i Trondheim og ledet fortjent da oppgjøret var halvspilt.

Gjestene klarte heller ikke å prege kampen nevneverdig etter sidebyttet og måtte seg avstanden opp til teten øke til åtte poeng.

Rosenborg og trener Rini Coolen satte inn Alexander Søderlund i laget som midtspiss mot gamleklubben fra start. Haugalendingen erstattet en skadd Nicklas Bendtner som haltet av RBKs forrige kamp borte mot Shkëndija i Europaliga-kvalifiseringen.

Søderlund fikk flere gode sjanser til å øke RBK-ledelsen etter pausen. En heading tidlig i andreomgangen traff tverrliggeren, mens et par andre forsøk fra spissen heller ikke lyktes helt.

Han var likevel blid og fornøyd med lagets innsats på Lerkendal.

- Jeg burde i hvert fall scoret én gang, kanskje to. Og jeg kunne også ha scoret fire, påpekte Søderlund med et smil overfor Eurosport etter kampslutt.

- Vi måtte gi alt for å holde dette på 1-0. Vi kunne hatt bedre uttelling Som jeg har sagt før, så taper lag ofte etter sånne kampprogram som vi har hatt de siste ukene. Men vi vant, og vi fortjente det, oppsummerte trener Coolen overfor Eurosport.

Med Branns 1-0-seier hjemme mot Ranheim er det fortsatt samme avstand mellom de to topplagene i Eliteserien, mens treer Haugesund tapte terreng.

Heller ikke innbytter Yann-Erik de Lanlay hadde centimeterne på sin side. Vingen var tilbake i aksjon etter et skadeavbrekk og kom veldig nær ballen på et innlegg fra Mike Jensen.

- De har hatt sjanser til å gjøre både 2-0 og 3-0 i andre omgang, Rosenborg, konstaterte Eurosports kommentator i sluttminuttene.

En lang dødball fra FKH-keeper Per Kristian Bråtveit skapte litt uro like før slutt, men Christian Grindheim fikk ikke noe godt treff på ballen før RBK-målvakt André Hansen fikk frispark utover.

Heller ikke da gjestene var på visitt i trøndernes felt på overtid ble det uttelling.

