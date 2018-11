Lillestrøm berget Eliteserie-plassen etter seier mot Kristiansund

Arnor Smarason og Thomas Lehne Olsen sørget for at LSK heller ikke denne sesongen må ta veien ned i 1. divisjon.

LILLESTRØM - KRISTIANSUND 2-0:

1974 var forrige gang LSK var nede på det nest øverste nivået i Norge. Klubben har vært nære å rykke ned ved flere anledninger etter det, men årets sesong har vært en prøvelse Kanarifansen.

Laget lå på kvalifiseringsplass før den siste serierunden omringet av Strømsgodset, Stabæk og Start, og allerede i åpningsminuttene ble kortene stokket om.

En tidlig scoring gjorde imidlertid at Lillestrøm kunne surfe på ledelsen, og dermed trygge fornyet kontrakt på det øverste nivået i Fotball-Norge.

I sluttminuttene senket Thomas Lehne Olsen pulsen til LSK-fansen ytterligere da han la på til 2-0 etter å ha vunnet en duell inne i feltet.

LSK-MANN: Ivar Hoff gjester TV 2s fotballstudio lørdag.

Scoringen til spissen fikk Ivar Hoff i TV 2s FotballXtra-studio på gråten.

- Fytterakkern, sa han like etter scoringen mens tårene presset seg fram.

Både Start og Stabæk tok imidlertid tidlig ledelsen i sine kamper og avanserte dermed forbi Lillestrøm på tabellen.

LSK-laget lå imidlertid ikke på nedrykksplass lenge, for Arnor Smárason sendte hjemmefansen til himmels etter 16 minutter da han satte inn 1-0.

Den tidligere Hammarby-spilleren fikk ballen inne i feltet, før han tok den ned på brystet og dunket ballen i nettet.

Scoringen kom etter at han hadde hatt to store muligheter til å gi laget ledelsen. Først fikk han ballen i god posisjon før han skjøt over, mens han like før scoringen sløste etter å ha fått ballen umarkert inne i feltet.

- Hør på Åråsen, utbrøt Eurosport-kommentator Anne Sturød like etter at Smárason hadde satt inn scoringen.

Kontroll etter pause

Hovedtrener Jörgen Lennartsson var godt fornøyd til pause, men skulle sett sine spillere gått inn i garderoben med en enda tryggere ledelse.

- Jeg er fornøyd med prestasjonen, men ikke resultatet. Vi skulle hatt hvert fall tre mål, men vi får bare fortsette, sa han, vel vitende om at også Frode Kippe hadde hatt to gigamuligheter innledningsvis i oppgjøret.

Og mens målene rant inn både i kampene til Start og Stabæk/Strømsgodset, holdt LSK unna for et tamt KBK-lag.

Kristoffer Ødemarksbakken hadde muligheten til å doble ledelsen like etter pause, men hans skuddforsøk snek seg over.

Les også: Start rykket ned etter dramarunde for bunnlagene.

Like etter var Kristiansunds Torgil Gjertsen nære på å fungere som festbrems i Lillestrøm da han forsøkte seg fra skrå vinkel, men hans skudd gikk utenfor.

Gedigen miss

Thomas Lehne Olsen har slitt med effektiviteten foran mål de siste ukene, og også lørdag viste LSK-spissen at han har en vei å gå når det kommer til uttelling.

Etter 68 minutter fikk den tidligere Tromsø-spilleren en halv banehalvdel for seg selv, men alene med KBK-keeper Andreas Vaikla satte han ballen utenfor.

- Er det mulig? Å, hjelpe meg, hvordan kan du bomme der? Det går ikke an, sa Eurosport-ekspert Christian Gauseth etter bommen til Lehne Olsen.

Lehne Olsen fikk imidlertid sin revansj da han steg høyest på et frispark og headet inn 2-0.

Kristiansund hadde svært lite å komme med offensivt, og resultatet betyr at LSK ender på 12.-plass med 32 poeng, mens Start må ta den tunge veien ned i 1. divisjon etter å ha tapt mot FK Haugesund.

Strømsgodset må ut i kvalifisering etter å ha tapt 1-2 borte mot Stabæk som beholder plassen i likhet med Lillestrøm.

