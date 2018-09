Lillestrøm-fansen planlegger protest mot eget lag: - Det må være kødd

Mener spillerne ikke gir 100 prosent. Det har Kanarifansen fått nok av.

Søndag ettermiddag meldte styret i Lillestrøms supporterklubb Kanari-Fansen at de planlegger en stilleaksjon under mandagens eliteseriekamp mot Tromsø på Åråsen.

De første 19,17 minuttene av den viktige hjemmekampen vil supporterne nemlig være helt stille, som en referanse til året Lillestrøm Sportsklubb ble stiftet, nemlig i 1917.

Aksjonen er en protest mot det supporterklubben mener er dårlig innsats fra flere av Lillestrøm-spillerne.

«Det må være kødd»

«Vi forventer ikke mye. I essens forventer vi kun én ting. Vi forventer 100%!» skriver Kanari-Fansen i en post på sine egne Facebook-sider.

«Dessverre opplever veldig mange supportere at dette ikke gjelder for alle. I senere tid opplever man spillere som gir opp i løpsdueller, trekker seg i taklinger og som spiller på 80% fordi vi har fått en mann utvist. DETTE ER IKKE GODT NOK!»

Den planlagte aksjonen vekker imidlertid oppsikt både i og utenfor Lillestrøm-miljøet.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er én av dem som nesten ikke tror det han hører om protesten fra klubbens egne supportere.

«Det må være kødd. Jeg kan aldri tro at en samlet gjeng på feltet til Kanarifansen skal holde kjeft i deler av årets viktigste kamp. I så tilfelle er det verdens dårligste idé», melder Mathisen på Twitter.

- Misnøyen i miljøet er stor

Overfor Nettavisen utdyper styremedlem i Kanarifansen, Thor-Arne Sandli, grunnene til aksjonen.

- Vi er en klubb som har slitt i mange år nå, i hvert fall i de ti siste årene. For oss var nok dråpen Start-kampen sist, der vi ser en kollektiv kollaps. Når vi får en mann utvist rakner det fullstendig i innsats, vilje og lyst til å spille fotball i det hele tatt, sier Sandli.

Lillestrøm tapte som kjent den viktige bunnkampen mot Start sist helg med 3-0. Vondt gikk til verre for kanarifuglene denne helgen, da både Start og Stabæk vant i sine kamper.

Det betyr at Lillestrøm er fire poeng bak Start på kvalikplass før mandagens oppgjør mot Tromsø.

- Lillestrøm Sportsklubb maner oss gang på gang til å møte opp og støtte gutta, men det stilles aldri noen krav til spillerne. I utgangspunktet gjør ikke vi det heller. Vi er alltid hengivne og kommer med ubetinget støtte til laget. Men nå er misnøyen i miljøet såpass stor at mange krevde en handling, sier Sandli.

- Så vil sikkert gutta føle at dette er urettferdig, at de føler at de alltid gir alt. Men for oss supportere ser det ikke sånn ut.

Bred uenighet om aksjonen

Men det er langt ifra alle LSK-supporterne som ser ut til å være villige til å bli med på aksjonen. I kommentarfeltet på Facebook-posten er det flere som reagerer.

«Hold dere heller hjemme. For et lavmål i dårlige tider for klubben», skriver én.

«Skandale av Kanari fansen hvis dere oppriktig mener dette er veien og gå. Voks opp og opp i ringa!» skriver en annen, og flere andre ytrer lignende meninger.

Se hele Facebook-posten her:

- Hvor bred enighet er det om aksjonen i supportermiljøet?

- Som alt annet i samfunnet er ingen 100 prosent enige i alt. Vi har krefter innad som er uenige i det her. Da var forventet da vi gikk ut med aksjonen tidligere i dag også, svarer Sandli.

- Allerede en suksess

Han mener likevel at aksjonen allerede nå har vist seg å være en suksess.

- Rett og slett fordi engasjementet er så stort. Folk som normalt ikke er med i diskusjonen eller stiller opp på Åråsen har meldt seg på i diskusjonen og sagt «visst pokker skal vi komme, visst pokker skal vi synge».

- Så det er ikke sikkert det blir stille mot Tromsø likevel?

- Planen er at det skal være stille uansett, men jeg er ikke synsk. Jeg vet ikke hvordan det blir. Det som uansett er viktig er at det går en faen i alle; spillere, trenere, støtteapparat, styret, supportere og menige tilskuere. Nå skal vi stille opp og kjempe mot nedrykk. Det blir bare desto viktigere etter resultatene til de andre lagene i kveld. Man kan være uenig i reaksjonsformen. Men jeg tror den både er riktig og viktig.

- Kommer alltid til å være der

- Flere på Twitter er kritiske og mener at Lillestrøm nå trenger støtten fra suppoerterne mer enn noen gang tidligere?

- Men det er akkurat det vi gjør. Vi støtter laget. Vi er til stede og gir forhåpentligvis den ekstra faktoren som gjør at det går en faen i spillerne. Det er jo ikke snakk om noen boikott. Etter 19 minutter er det fullt trøkk. Vi vil bare gi spillerne en sjanse til å vise at de også kan gi 100 prosent, mener Sandli.

- Vi er der, og vi kommer alltid til å være der. Skulle vi rykke ned, så står vi fortsatt der. Det handler bare om å sette fokus på det vi mener er problemet: Manglende innsats.

