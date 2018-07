Lillestrøm gikk på Europa-smell i Lennartssons debut

Eliteserie-klubben får en meget tøff oppgave med å avansere i Europa League-kvalifiseringen.

LASK LINZ - LILLESTRØM 4-0:



Lillestrøm får en tøff oppgave med å ta seg videre til neste runde i Europa League-kvalifiseringen. Det norske laget tapte torsdag borte mot LASK.

LSKs nye trener, svenske Jörgen Lennartsson, ledet klubben for første gang borte mot østerrikerne, men det ble en vanskelig debut.

Dette var den første kampen, av i alt to, i andre runde av kvalifiseringen. Returkampen spilles på Åråsen neste uke, men LSK har et svært vanskelig utgangspunkt etter torsdagens resultat på Linzer Stadion.

De østerrikske vertene tok ledelsen allerede etter seks minutter. Thomas Goiginger fikk ballen, og dro seg imellom to Lillestrøm-spillere, før han satte ballen i mål fra spiss vinkel. En drømmestart for hjemmelaget.

Det var LASK som styrte kampen i første omgang og skapte de største sjansene. Etter 34 minutter ropte de på straffe, men fikk ikke medhold.

Rett før pause skulle østerrikerne likevel få sin andre scoring.

James Holland fyrte av med strak vrist fra rundt 25 meters hold og ballen suste inn i nettet bak Lillestrøms keeper Marko Maric.

Etter 70 minutters spill ble vondt verre for Lillestrøm. Thomas Goiginger satte inn sitt andre mål for dagen med et langskudd fra rundt 30 meter.

Og på tampen la Dominik Frieser på til 4-0. Det norske lagte står dermed overfor en svært stor oppgave om de skal snu dette på Åråsen neste uke.

