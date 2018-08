Lillestrøm henter nigeriansk 20-åring

Raphael Ayagwa er klar for «kanarifuglene».

Lillestrøm har hentet den nigerianske midtbanespilleren Raphael Ayagwa, bekrefter klubben på sine egne nettsider på onsdag.

20-åringen kommer fra den nigerianske toppserieklubben Plateau United, og har signert en kontrakt som binder ham til romerikingene ut 2022-sesongen.

Mathew-erstatter

Lillestrøm fikk midlene til å hente unggutten til Åråsen ved hjelp av ekstern lånefinansiering fra lokale bedrifter, gjennom aksjonen «VIERLSK». Til sammen har aksjonen samlet inn over én million kroner, opplyser klubben på sine nettsider.

Onsdag stenger overgangsvinduet i Norge, og vi følger klubbenes aktivitet LIVE her!

Ayagwa har spilt i den afrikanske mesterligaen og har kamper for Nigerias ligalandslag. Han trente med Lillestrøm på onsdag, før han gjennomførte den medisinske testen og signerte en fireårskontrakt med klubben.

- Vi har fulgt Raphael lenge, og mener at han er den naturlige erstatteren til Ifaenyi Mathew - som med stor sannsynlighet blir solgt på et tidspunkt. Takket være hjelpen fra gode LSK-venner fikk vi muligheten til å hente ham allerede nå. Det vil sørge for at han får tid til å akklimatisere seg før han skal fylle skoene til Mathew. Samtidig er han en litt annen spillertype som jeg tror Åråsen-publikummet kommer til å sette pris på, sier sportssjef Simon Mesfin.

På vei til Braga

Ayagwas agent, Atta Aneke, beskriver en spiller med god erfaring på tross av sin unge alder.

- En fotballspiller som er hardtarbeidende. Som liker å gjøre en jobb både defensivt og offensivt. En boks-til-boks-spiller. Jeg håper vi får sett litt X-faktor etter hvert også. I Champions League tok han blant annet en Panenka-straffe. Så det er en spiller med selvtillit. I fjor var han på vei til portugisiske Braga, men klubbene ble ikke enige om en overgangsavtale. Nå var det også interesse fra flere klubber før han valgte LSK, sier Atta Aneke til klubbens egne nettsider.

