Lillestrøm rotet bort mulighetene mot Bodø/Glimt

Kanarifuglene er fortsatt på kvalikplass etter 1-1 på Åråsen.

LILLESTRØM - BODØ/GLIMT 1-1:

ÅRÅSEN (Nettavisen): Lillestrøm: 27 poeng på kvalik.

Bodø/Glimt: 29 poeng på tolvteplass.

Det var utgangspunktet før kveldens oppgjør på Åråsen, og de fleste hadde ventet seg en nervekrig - og kanskje en ganske sjansefattig sådan - mellom de to nedrykkskandidatene.

Et tap ville tross alt være ganske kritisk for begge lag.

Men fyrverkeriet som ble servert i starten av kampen på mandag kveld, er ikke Åråsen-publikummet bortskjemte med. Innen det var spilt et kvarter hadde begge lag scoret én gang hver, mens vertene i tillegg hadde hatt en ball i stolpen.

Etter den vanvittige åpningen på kampen ble det imidlertid lengre mellom sjansene, og flere mål ble det ikke på Åråsen. 1-1 og poengdeling betyr at Lillestrøm blir værende på kvalikplass med 28 poeng, mens Bodø/Glimt med to poeng mer er helt oppe på 11.-plass.

- Nei, nei, nei!

Etter den sjokkartede åpningen, med to mål i løpet av kampens første ti minutter, roet det hele seg noe utover i første omgang. Men noen få minutter før pause steg temperaturen for alvor på Åråsen.

Da fikk nemlig vertene en kontringsmulighet, og stormet framover med alt de hadde. Martin Bjørnbak gjorde sitt for å spolere sjansen da han meide ned Fredrik Krogstad bakfra, og dommer Espen Eskås blåste av umiddelbart og ga Bjørnbak det gule kortet. Det reagerte Max' ekspertkommentator Tor Ole Skullerud kraftig på, for dommeren tok fra Lillestrøm sjansen til å fullføre kontringen

- Nei, nei, nei, så må du ikke blåse, kjære dommer! Du må la Lillestrøm få den overgangen før du gir det gule kortet! utbrøt Skullerud, og hovedkommentator Kenneth Fredheim la til:

- Det var en eventyrlig kontringsmulighet.

Det var Lillestrøm-spillerne tydeligvis enig i, for de flokket seg rundt Eskås mens pipekonserten lød fra tribunen.

- Burde vært rødt

Etter kampen viser Krogstad fram beinet som ble taklet til Nettavisen. Det ser, mildt sagt, vondt ut, og er fortsatt rødt etter både hevelse og blod.

HOVEN: Leggen til Fredrik Krogstad hovnet godt opp etter kampen mot Bodø/Glimt.

- Jeg har ikke fått sett det enda, men det gjorde jo relativt vondt. Det er ikke noen tvil om at det var en solid takling, sier Krogstad til Nettavisen.

Han bekrefter at Lillestrøm-spillerne skjønte lite av dommer Eskås' vurdering av situasjonen.

- Jeg tror det er litt delte meninger her. Det burde vært rødt kort, og de fleste reagerer på at vi burde fått fordelen der og. Når det ikke blir noen av delene føler vi kanskje at det er litt feil av dommeren, sier han.

- Det var en superovergang. Så det er litt dumt at vi ikke fikk mer ut av den, verken rødt kort eller at vi fikk fortsette kontringen. Det er surt.

Han gjentar at han ikke har fått sett situasjonen, så det er vanskelig for ham å bedømme.

- Men Bjørnbak var i hvert fall veldig ålreit og kom bort og sa unnskyld, og det setter jeg pris på. Men det var som jeg sa til ham: Jeg hadde gjort akkurat det samme. Jeg skjønner hvorfor han gjør det, jeg skal ikke ta fra ham det. Det står såpass mye på spill, så jeg hadde gjort akkurat det samme, sier Krogstad.

Legger seg flat

Synderen selv, Martin Bjørnbak, legger seg fullstendig flat etter kampen.

- Er det rødt kort?

- Ja, ja, ja. Når jeg ser den nå, er det rødt. Der og da føles det ikke så stygt. Men når jeg ser det i etterkant ser jeg det, svarer Glimt-stopperen.

- Og du ba om unnskyldning til Krogstad?

- Ja, ja. Jeg fikk se den igjen rett i etterkant av kampen. Da så jeg at det ikke var pent. Da var det bare å legge seg flat og si beklager.

Sjokkåpning

Nesten før publikum hadde rukket å sette seg ned på plassene sine smalt det bak Marko Maric i Lillestrøm-buret. Bodø/Glimt vant en duell oppe ved Lillestrøms 16-meter etter at et frispark var blitt lempet opp i feltet, og ballen datt ned i beina på Kristian Fardal Opseth.

Glimts toppscorer hadde ikke scoret siden 2. september, for åtte kamper siden, men det så ikke 28-åringen ut til å ofre en tanke da han banket kula inn i krysset bak en sjanseløs Maric.

0-1 før det var spilt tre minutter, og Bodø/Glimt hadde fått den starten de bare kunne drømme om.

Men å si at det ble stille på Åråsen etter dette, ville være en direkte løgn. I stedet manet Lillestrøm-supporterne sine gulkledde framover på banen, og støtten fra tribunen så ut til å tenne vertene ekstra.

Fortjent utligning

Først var Frode Kippe centimetere ifra å krangle et frispark i mål, men det som var en utilsiktet avslutning endte utenfor stolpen.

Men etter ni minutter ble det for alvor jubel blant hjemmefansen. Fredrik Krogstad vant en duell høyt oppe på banen, og fortsatte løpet sitt. Dermed kunne Thomas Lehne Olsen spille ham gjennom på høyrekanten, før Krogstads avslutning ble blokkert av Martin Bjørnbak.

Returen fikk imidlertid Krogstad tak i før ballen gikk over dødlinja, og inne i feltet ventet Arnór Smárason. Keeper Ricardo Friedrich var utspilt, Smárason skjøt ballen mellom beina på en Glimt-forsvarer, og lagene var like langt.

Lillestrøm fortsatte å kjøre kampen, og skaffet seg flere hjørnespark i de påfølgende minuttene. Et av dem gikk i hodet på midtstopper Bjørnbak i og stolpen, men Glimt slapp med skrekken.

Så skjedde det noe merkelig.

Lillestrøm ga fra seg initiativet, og utover i omgangen var Bodø/Glimt plutselig det beste laget. Indreløper Vegard Leikvoll fikk en stor mulighet da ballen datt i beina hans mens han sto helt alene inne i feltet, men forsøket på hel volley gikk både over og utenfor. Samme mann fikk en ny, lignende mulighet noen minutter senere, men denne gangen fikk LSK blokkert.

Store Lehne Olsen-muligheter

Men det var Glimt som styrte, altså. Til tider var det småpaniske tendenser inne i Lillestrøm-forsvaret, og trener Jörgen Lennartsson var garantert ikke fornøyd med utviklingen på kampen da lagene gikk til pause.

To minutter etter hvilen fikk Thomas Lehne Olsen en gigantisk mulighet til å føre vertene i ledelsen, da han plutselig var alene med Glimt-keeper Friedrich. Angriperen prøvde å runde keeperen, men Friedrich fikk en hånd på ballen og fikk avverget forsøket.

Et par minutter senere fikk Lehne Olsen en ny sjanse, men igjen var Friedrich på plass - denne gangen på skuddforsøket fra tolv meter.

Men akkurat som i første omgang, klarte Bodø/Glimt etter hvert å temme det umiddelbare Lillestrøm-presset. Utover i omgangen var gjestene vel så farlige som vertene, og dominerte også i ballinnehavet.

Flere mål ble det imidlertid ikke, og dermed er alt åpent før de to siste rundene i Eliteserien.

Lillestrøm har igjen Strømsgodset borte og Kristiansund hjemme i de to siste serierundene. Bodø/Glimt på sin side har igjen Vålerenga hjemme og Rosenborg borte før sesongen er ferdigspilt.

