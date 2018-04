Lillestrøm sikret sesongens første seier

Starts marerittstatistikk på Åråsen ble forlenget med enda ett år.

LILLESTRØM - START 1-0:

ÅRÅSEN (Nettavisen): Lillestrøm tok imot Start på Åråsen på mandag med statistikken på sin side: Ikke siden 1993 hadde kanarifuglene tapt for makrellene på eget gress i seriesammenheng.

Og heller ikke i 2018 ble det tre poeng på sørlendingene.

Thomas Lehne Olsens mål etter en drøy halvtime var nok til å sikre Lillestrøms første seier for sesongen, og den viktige trepoengeren sender dermed vertene vekk fra jumboplassen i Eliteserien.

Det var en fortjent seier for Lillestrøm, som dominerte fullstendig de første 45 minuttene på eget gress.

Enveiskjøring

Åtte minutter var spilt på Åråsen da Erling Knudtzon først viste seg fram. Den lynraske spissen vartet opp med en herlig piruett som fintet ut et hjelpesløst Start-forsvar, og la kula videre til Thomas Lehne Olsen. Spisskollegaen forsøkte seg fra skrått hold, men ballen smalt i tverrliggeren og ut.

Men nå hadde Lillestrøm etablert seg på gjestenes banehalvdel, og rullet i gang angrep etter angrep. To minutter senere var det en umarkert midtstopper Stefan Antonijevic som fikk avslutte fra farlig hold, uten å treffe mål.

Bare ett minutt etter det igjen fikk Lehne Olsen en ny sjanse inne i feltet, men avslutningen gikk like utenfor Håkon Opdals høyre stolpe.

Men det var enveiskjøring på Åråsen nå, og det unge Start-laget hadde store problemer med å etablere noe eget spill. Gang etter gang rotet de bort ballen i farlig posisjon, og før kvarteret var spilt kom Erling Knudtzon til vertenes fjerde store sjanse med et skudd som gikk via et Start-bein og like utenfor.

Spisskombinasjoner skaffet scoring

Det massive LSK-presset fortsatte, og etter 20 minutter fikk vertene frispark fra nøyaktig 16 og en halv meters hold. Frode Kippe gjorde seg klar, men veteranens forsøk gikk rett i Start-muren.

Og akkurat da Start så ut til å spille seg inn i kampen igjen, tok Lillestrøm ledelsen.

Stadionuret var passert en halv time da Lillestrøm nok en gang bet seg fast på Starts banehalvdel. Et svakt slått frispark hadde blitt etterfulgt av et frustrerende stønn fra Kanarifansen, men vertene vant tilbake ballen på kanten. Erling Knudtzon herjet rundt med Start-spillerne på venstrekanten, og fikk slått inn foran mål.

Der ventet Thomas Lehne Olsen, som enkelt kunne sette inn sitt andre mål for sesongen.

Mer med etter pause

Start hevet seg litt de neste minuttene, men ikke mer enn at Lillestrøms 1-0-ledelse ved pause var av det ekstremt fortjente slaget.

Men da andre omgang ble blåst i gang, var det et langt mer tent bortelag som kom ut på Åråsen-gresset. Gjestene spilte seg til et par brukbare skuddmuligheter som tvang LSK-keeper Matvei Igonen ut i full strekk ved flere anledninger.

Men nærmere så ikke Start ut til å komme, og vertene på sin side var ikke ufarlige på kontringene sine.

Krevde rødt kort

Et drøyt kvarter før slutt gikk Erling Knudtzon i bakken så det sang, etter en takling av Starts jamaicanske midtstopper Damion Lowe, og hele Åråsen skrek etter både gult og rødt kort for den effektive, men ulovlige, stopperen av en LSK-kontring.

Dommer Dag Vidar Hafsås nøyde seg imidlertid med det gule, og Lowe hadde sikret seg pipekonsert for resten av matchen.

Vertene kontrollerte i sluttminuttene på Åråsen, og fem minutter før slutt kunne innbytter Kristoffer Ødemarksbakken punktere kampen, men avslutningen fra skrått hold strøk stolpen.

1-0 var uansett mer enn nok for kanarifuglene, som dermed sikret seg sin første trepoenger for sesongen.

Start på sin side har landet ettertrykkelig på jorda etter den sterke 4-1-seieren mot Tromsø i seriepremieren, og må løfte seg etter to strake tap.

