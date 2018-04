Lillestrøm-treneren irritert på eget lag: - Kan ikke tro at vi er superstjerner selv om vi er på tv hver dag

Lillestrøm valset over Start i 45 minutter. Men spillet etter pause bekymrer Arne Erlandsen.

ÅRÅSEN (Nettavisen): Stemningen er god i Lillestrøm-garderoben, og det er ikke så rart: 1-0-seieren over Start er fortjent, og årets første trepoenger smaker godt.

I år, som i fjor, inviteres pressen med inn i garderoben etter kampen, og en god, gammeldags boomblaster pumper ut musikk mens spillerne tar high-five og klasker hverandre anerkjennende på skulderne.

Stemningen er god, men én mann er ikke helt fornøyd.

Nemlig trener Arne Erlandsen.

Han fikk se sine elever kjøre over Start de første 45 minuttene av mandagens kamp. Etter pause, derimot, senket kvaliteten på vertenes spill seg, og Start kunne med litt dyktighet ha stjålet med seg poeng fra Åråsen. Det irriterer den 58 år gamle fotballtreneren.

- Kan ikke tro vi er superstjerner

- Jeg syns ikke Start skaper noe særlig, understreker han overfor Nettavisen, - men de får muligheten til å skape noe fordi vi ikke presterer så bra som vi burde ha gjort i andre omgang.

Erlandsen mener at hans eget lag ikke så ut til å være skrudd på da dommer Dag Vidar Hafsås blåste i gang andre omgang.

- Men det viktigste for oss er at vi klarer å ro i land seieren med en veldig bra første omgang og en dårlig andre omgang.

Heldigvis for Lillestrøm var Thomas Lehne Olsens 1-0-scoring etter en drøy halvtime nok til å sikre årets første trepoenger.

- Hvorfor blir dere så mye dårligere i andre?

- Nja. Altså. Vi kan i hvert fall ikke gå rundt og tro at vi er superstjerner selv om vi er på tv hver dag, smeller det fra LSK-treneren.

- Nytter ikke med snarveier

Som kjent har Lillestrøm åpnet dørene for VGTV dette året, og lar tv-kameraene følge spillerne dag for dag i såkalt «realtime reality».

- Mener du at tv-kameraene har forstyrret dere?

- Nei, skynder Erlandsen seg å svare, - men vi må være fokuserte, konsentrerte og lære oss at jobben gjøres ute på banen.

- Men nå må du forklare; du sier at spillerne tror de er «superstjerner», hvorfor det?

- For jeg synes ikke vi er klare når vi går ut til andre omgang. Og med en gang du ikke er klar, vil prestasjonen falle. Du må ta jobben hjem. Det nytter ikke å takle feilvendte spillere og lage frispark, det nytter ikke å søke snarveier. Du må gjøre den harde jobben hvert eneste sekund, kommer det fra Lillestrøm-treneren.

- Det skal ikke være så stor forskjell på omgangene som det var i dag. Det kan være at vi blir engstelige, det vet jeg ikke.

- Ingen andre enn Kippe er superstjerner

Erling Knudtzon, som sto for et strålende forarbeid da spisskollega Thomas Lehne Olsen scoret kampens eneste mål mot Start, er ikke redd for at LSK-spillerne blir høye på seg selv - til tross for «realityserien» på VGTV.

- Nei, det er ingen som tenker over at de er her. Det går fint. Vi er oss selv, forsikrer 29-åringen.

- Vi vet at ingen av oss er superstjerner. Eller, kanskje Frode Kippe. Men det skal gå fint. Det er ikke derfor vi senker oss, legger han til.

Supert samarbeid av spissene

Men om ikke de er superstjerner, begynner uansett samarbeidet mellom Knudtzon og Lehne Olsen på topp å se svært godt ut. Spissduoen har allerede scoret tre mål for kanarifuglene denne sesongen. Og skal vi tro dem begge to, er det bare starten.

- Ja, det blir bare bedre og bedre, sier Knudtzon.

- Vi har egentlig vært enda bedre på trening sammen, synes jeg, og vi finner hverandre fint. Thomas er en veldig god spiller. Han er komplett, og en måltyv også. Du ser det på scoringen i dag. Det er derfor vi hentet ham. Det samarbeidet ser veldig bra ut, fortsetter han.

MATCHVINNER: Thomas Lehne Olsen jubler for sin scoring mot Start, som ble kampens eneste.

Målscoreren er enig.

- Men det har vi visst hele tiden. Vi har sett det på trening og i flere kamper at vi begynner å finne tonen og kjenne hverandre mer og mer. Det samarbeidet der tror jeg bare blir enda bedre, sier den tidligere Ham-Kam-, Strømsgodset-, Ull/Kisa- og Tromsø-spilleren.

Forsiktig ros fra treneren

- Også er det sånn at du aldri trenger å være bekymret for at den andre ikke gjør jobben. Vi jobber tett sammen. Det er småting som kan bli bedre, men med tida tror jeg vi kommer til å ha et mye bedre samarbeid, sier han.

Trener Erlandsen er imidlertid forsiktig med å gi ut for mye ros til spissduoen etter 1-0-seieren over Start.

- Som resten av laget gjør de en bra første omgang. Så synes jeg generelt at vi faller litt ut av det i annen omgang, sier han.

- Hvor mye ødelegger andre omgang for din opplevelse av årets første seier?

- Nei, vi er glad for seieren, vi. Totalt sett er det viktigste for spillerne nå å få seieren. Så skal vi jobbe videre med det, lover LSK-treneren.

