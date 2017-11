Linnes: - Vi starter med blanke ark neste år

Martin Linnes tror det norske landslaget i fotball vil reise seg etter et år med flere tap enn seire.

Tirsdag tapte det norske landslaget i fotball 0-1 mot Slovakia. Dermed går landslaget ut av 2017 med tre seirer, to uavgjort og fire tap i Lars Lagerbäcks første trenerår for Norge.

Landslagsforsvarer Martin Linnes sier han tror resultatene vil komme neste år.

– Da starter vi med blanke ark, men vi skal prestere bedre enn dette. Jeg har fortsatt troen på at dette blir bra. Vi sliter litt med å få det ut i kamp, men jeg håper og tror at det skal komme etter hvert, sier Linnes til NTB.

Tross tap mot Slovakia mener Galatasaray-spilleren at de gjennomførte en bedre kamp enn hva de gjorde i lørdagens kamp mot Makedonia (0-2).

– Slovakia er et bra lag. De var vel eneste gruppetoer som ikke kom seg til VM, så de var ganske nære. Og de er et mye bedre lag enn Makedonia, så det at vi henger med bedre i dag enn mot Makedonia er en positiv ting å ta med seg videre.

Nå håper han at publikum støtter opp om det norske laget.

– Jeg håper vi får publikum med oss, for det trenger vi, og det er viktig. Men vi må begynne å prestere og vinne kamper, svarer Linnes på spørsmål om hvorfor det norske publikummet skal ha troen på det norske landslaget.

