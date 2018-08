Liverpool advarer om mulig data-angrep

Melder om sikkerhetsglipp på en av klubbens brukerkontoer.

Liverpool FC har torsdag sendt ut en e-post med en advarsel til klubbmedlemmer og fans. En brukerkonto som tilhører klubbens ansatte skal være utsatt for hacking. Dette kan potensielt også ha gått ut over personopplysningene til registrerte medlemmer og tilhengere.

Hendelsen er rapportert til politiet og det nasjonale datatilsynet i Storbritannia, ICO.

- Vi er blitt gjort oppmerksom på uautorisert tilgang til en konto for Liverpool Football Club-ansatte, og vi tror en person eller gruppe som kan være skadelig står bak. Sikkerhetsfolkene våre har jobbet med eksperter utenfra for å etterforske episoden, og bekrefte at systemene våre er sikre. Vi holder også kontakten med politiet og ICO, står det i e-posten.

Les meldingen på Liverpools nettsted her.

- Ikke tegn til tyveri



Videre påpeker Liverpool at de ikke har fått signaler på at noen har fått tilgang til personopplysninger tilknyttet kontoene for Liverpools fankort og medlemskort, som igjen er knyttet opp mot private e-postadresser.

Det påpekes likevel et det er teknisk mulig at hackerne har fått tak i informasjon som er registrert hos Liverpool siden 2012. Dette kan være opplysninger som navn, kjønn, fødseldatoer, adresser, telefonnumre til arbeid og mobiltelefoner, e-postadresser, medlemsnummer og passord som brukes til billettkjøp over internett. Liverpool understreker at betalingsinformasjon ikke kan være berørt.

Klubben har likevel tatt visse forholdsregler: Alle passord for fankort- og medlemskort-kontoer som er tilknyttet personlige e-postadresser er tilbakestilt.

Bes om å endre



Fans og medlemmer oppfordres til å besøke nettsiden for endring av passord og følge instruksjonene der. For sikkerhets skyld anbefaler klubben at berørte også tilbakestiller alle andre passord på tjenester som brukes på Liverpools nettsted.

Det påpekes at personer som har flere kontoer for medlemskort- eller fankortnummer tilknyttet samme e-postadresse bør følge samme råd for alle kontoer.

- Vennligst merk dere at vi skriver til dere om passordene på grunn av den lille muligheten for uatorisert tilgang til arkivert informasjon. Vi tar sikkerheten vår veldig alvorlig og forsikrer dere om at alle eksisterende og nye kontopassord er beskyttet med det siste innen datasikkerhet, tilføyes det i meldingen.

