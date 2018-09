Liverpool-fansen i ekstase etter Harry Wilsons feiring mot United

Sammenlignes med det Fernando Torres gjorde i 2009.

21 år gamle Harry Wilson stjal mange av overskriftene da han banket inn et frispark på nydelig vis mot Manchester United i ligacupen tirsdag.

Den lovende Liverpool-spilleren, på lån i Derby, overlistet keeper Sergio Romero fra rundt 25 meters hold og la noe av grunnlaget for at Derby til slutt gikk seirende ut av oppgjøret på Old Trafford, etter straffer.

Scoringen etter 59 minutters spill sørget for 1-1 i målprotokollen og unge Wilsons feiring har nærmest gått viralt i sosiale medier i etterkant.

- Det blir aldri glemt



Liverpool-fans er nemlig overbevist om at Wilsons feiring, der han viser fram fem fingre, er et stikk til Manchester United. Ved å vise disse fem fingrene mener nemlig mange at waliseren gjorde den såkalte «five times»-gesten, som symboliserer at Liverpool har vunnet Champions League (serievinnercupen) fem ganger - to ganger mer enn United.

Tidligere Liverpool-spiss Fernando Torres gjorde det samme under en kamp mellom United og Liverpool på Old Trafford i 2009, da laget fra Merseyside ydmyket erkerivalen med en solid 4-1-seier på bortebane.

MINNEVERDIG FEIRING: Fernando Torres viser fem fingre under en kamp mot Manchester United på Old Trafford.

I Liverpool-fansens øyne er det i hvert fall ingen tvil, og reaksjonene har blitt heftig omtalt i de engelske avisene onsdag.

- Uansett hva som skjer med deg senere, de fem fingrene vil aldri bli glemt, kommenterte en Liverpool-supporter på Twitter.

Harry Wilson doing the five times celebration as he piles one in at Old Trafford there. Welcome round mine any time @harrywilson_. — Ben Might Say (@BenMightSay) September 25, 2018





Wilson with the 'five' hand there!! Good lad. — Capitale (@FirstTackle1) September 25, 2018





Five times there from Harry Wilson — Darby (@darbylfc) September 25, 2018





Does Harry Wilson gave a 'we won it five times' sign there? — Zubizaretta R (@RZubizaretta) September 25, 2018





Harry Wilson the absolute legend scores a belter of a free kick at Old Trafford and then throws out the five times celebration. Give the man an LFC contract for life. — Jay Goodwin (@JEEGoodwin) September 25, 2018





Kom til Liverpool i 2005



Wilson er et produkt av Liverpools akademi og sluttet seg først til klubbens U9-lag i 2005. 15 år gammel ble han en del av akademiet på fulltid, og spilte for Liverpools U16-lag og U-18-lag i 2012/13-sesongen.

I 2014 ble han fast inventar på Liverpools U18-lag og spilte blant annet mot klubber som Real Madrid i UEFA Youth League. Mot spanjolene ble han matchvinner da de røde vant 3-2 på hjemmebane i oktober 2014.

Året etter fikk han være med A-laget på sommerturné til Australia, Thailand og Malaysia. Han har kun én kamp for A-laget, en FA-cupkamp i januar 2017, men har tidvis herjet for reservelaget og var kaptein der.

Til tross for sin unge alder har waliseren rukket å gå på utlån til flere klubber. I 2015 var han innom Crewe Alexandra, sist sesong var han i Hull og scoret sju mål i The Championship og nå er han altså i Derby.

I tillegg har han som nevnt gjort seg svært bemerket i Liverpool, selv om han ikke har fått mange sjanser på A-lagsnivå. Sist sesong, før han dro på lån til Hull, scoret han ti mål på 12 kamper i reservelagsligaen.

Sesongen før det ble det 12 scoringer på 18 kamper i samme liga, og i 2015/16-sesongen fant unggutten nettet fire ganger på 11 kamper.

Ung debutant



Også på internasjonalt nivå har Wilson gjort seg bemerket. Han fikk nemlig debuten for Wales' landslag i en alder av 16 år og 207 dager.

Med det danket han selveste Gareth Bale ned fra tronen som nasjonens yngste landslagsspiller gjennom tidene. Han ble også Liverpools yngste landslagsspiller gjennom tidene da han debuterte i oktober 2013.

Bestefaren til Wilson, Peter Edwards, skal for øvrig ha satt penger på at gutten skulle bli landslagsspiller helt tilbake i 1998 og da barnebarnet debuterte i oktober 2013, ble 50 pund forvandlet til 125.000 pund.

Så langt har Wilson fire landskamper og ett mål for Wales.

- Drømmer om Liverpool



Og selv om 21-åringen er sendt ut på lån til Derby denne sesongen, tyder mye på at Jürgen Klopp og Liverpool fortsatt har stor tro på spilleren.

Så sent som i sommer skrev han en ny kontrakt med Merseyside-klubben. Den nye avtalen strekker seg fem år fram i tid. Selv er ikke Wilson i tvil om at hans store drøm er å en gang slå igjennom som Liverpool-spiller.

- Drømmen min er å spille regelmessig for Liverpool, sa han i et intervju gjengitt av Liverpool Echo etter at han hadde signert en ny avtale.

I et intervju med Wales Online i mars i år, avslørte Wilson at han har hatt gode samtaler med manager Jürgen Klopp om framtiden i klubben.

- Han er en briljant manager og jeg har hatt noen samtaler med ham. Jeg sa at jeg ønsket å spille førstelagsfotball og han kom med sine vurderinger rundt det. Heldigvis fikk jeg den sjansen i Hull og forhåpentligvis så følger Klopp med, og kanskje sender han meg noen meldinger, sa Wilson.

Oppholdet i Hull sist sesong var som nevnt en suksess og den offensive spilleren nettet sju ganger på 13 opptredener i The Championship.

- Det var akkurat det jeg trengte, mye spilletid i en tøff liga. Det jeg presterte i Hull har gitt meg selvtillit videre, sa han ifølge Liverpool Echo i sommer.

- Jeg har alltid hatt troen på meg selv, men jeg ville vise folk at jeg har det som skal til for å lykkes på seniornivå. Etter det første lånoppholdet mitt, i Crewe i 2015, var det kanskje en del tvil om hvorvidt jeg taklet det, derfor var jeg veldig glad for å få en slik mulighet i Hull, sa Wilson.

Besatt av mål og assists



For 21-åringen er det kun én ting som gjelder - sluttprodukt.

- Tall - mål og assists - har alltid vært veldig viktig for meg. Jeg bygger spillet mitt på det. Selv om du har en dårlig kamp, så kan du alltid score et mål eller bidra med en assist, og hjelpe laget ditt, sa waliseren.

Under sommerens sesongoppkjøring i Liverpool, fikk han jobbe tett med spillere som ikke er ukjent med nettopp det, sluttprodukt.

- Som Liverpool-fan ser jeg alltid alle kampene, selv når jeg er i andre klubber. Jeg følger alltid Sadio Mane og Mohamed Salah tett, siden de er kantspillere, som meg. Jeg ser på hva de gjør og hvordan jeg kan ta med meg disse detaljene inn i mitt spill. Det å trene med kvalitetsspillere hjelper meg til å bli en bedre spiller. Jeg har snakket litt med Mo Salah og han er en fin fyr. Han har virkelig hjulpet meg, fortalte 21-åringen.

Mest sett siste uken