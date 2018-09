Liverpool-floppen Robbie Keane (38): - Jeg hadde passet perfekt inn nå

Iren kostet Liverpool store penger sommeren 2008. Et drøyt halvår senere, ble han solgt.

Liverpool betalte rundt 20 millioner pund da de hentet spissen Robbie Keane fra Tottenham i juli 2008. Oppholdet ble imidlertid kortvarig.

Allerede den 2. februar 2009 gikk iren tilbake til londonklubben. Spurs la rundt 12 millioner pund på bordet for å få klubbhelten «hjem igjen».

Keanes opphold i Merseyside-klubben har blitt stemplet som mislykket. Han scoret riktig nok brukbare sju mål på 28 kamper for klubben - fem av dem i Premier League - men det ble raskt åpenbart at iren ikke helt passet inn i Liverpool og han slet med å finne seg til rette i den røde klubben.

Det at Liverpool betalte en såpass stor sum for spissen, på en tid da Fernando Torres, som kostet rundt 20,2 millioner pund var klubbens dyreste signering noensinne, har vært med på å trekke ned inntrykket.

- Hadde passet perfekt



Selv om Keane aldri ble noen suksess under Rafael Benitez' ledelsen, sier han nå i et intervju gjengitt av Liverpool Echo at han trolig ville passet mye bedre inn under den spillestilen som er i dagens Liverpool.

- Jeg hadde elsket å spille som én av de tre framme hos Liverpool nå. Jeg hadde passet perfekt inn der, sier den nå 38 år gamle Keane.

- Måten Roberto Firmino spiller på, er veldig likt den stilen jeg hadde. Jeg likte også å slippe meg litt ned i banen, som en tier, og når du har to lynraske spillere på hver side av deg, så er det en drøm for en spiss.

Imponert av Klopps lag



Keane, som sist spilte aktivt hos den indiske klubben ATK, har latt seg imponere stort av Liverpool under Jürgen Klopps ledelsen.

- Problemet for motstanderne, når de møter Liverpool, er at de havner bakpå med én gang. Det har med farten i laget og hvor direkte de er når de spiller baller inn bak forsvaret til motstanderne å gjøre, mener Keane.

- Vi har sett det mot flere topplag den siste tiden, mot både Tottenham og PSG. De klarte ikke å håndtere Liverpool. De skaper så utrolig mange sjanser, det er nok forferdelig å spille mot dem, sier 38-åringen.

- Trenger trofeer



Liverpool har åpnet den inneværende sesongen på strålende vis og står med full pott i Premier League etter de fem første ligakampene.

Keane tror trofeene nå snart kommer til Anfield, igjen. De røde har ikke vunnet et trofé siden klubben gikk til topps i ligacupen i 2012.

- Jeg er overbevist om at innen et års tid - med den manageren de har, med de spillerne de har, og måten de spiller på - så kommer de til å vinne trofeer og det er akkurat det klubben trenger nå, sier han.

HENTET AV BENITEZ: Robbie Keane ble hentet inn sommeren 2008 for rundt 20 millioner pund.

- Folk spør meg ofte hva Liverpool trenger, og da svarer jeg, på samme måte som jeg sier om Tottenham, at de trenger å vinne trofeer. Det vil gi klubben en ekstra giv og ta den videre. Liverpool var så nær sist sesong, i Champions League, men jeg kan se for meg at de kan utfordre helt i toppen av Premier League allerede denne sesongen, mener iren.

- Beste mulighet på lang tid



Liverpool har som kjent ikke vunnet ligatittelen siden 1990.

- For meg, så er denne sesongen den største muligheten Liverpool har hatt til å vinne ligatittelen på lang, lang tid. De lagene som gjør det bedre enn Liverpool denne sesongen, vil ha gjort det meget bra, sier han.

Etter at Keane forlot Tottenham for andre gang, har han spilt for klubber som Celtic, West Ham, LA Galaxy, Aston Villa og indiske ATK.

Han kom for første gang til Tottenham helt tilbake i 2002, etter opphold i Wolves, Coventry, Inter og Leeds. Han har 146 landskamper for Irland.

I løpet av karrieren har 38-åringen spilt 737 kamper og scoret 325 mål.

P.S. Liverpool møter Southampton hjemme i Premier League lørdag klokken 16. Du kan følge kampen i Nettavisens livesenter.

