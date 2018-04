Liverpool herjet med City: - Orgasmisk!

Et strålende Liverpool skaffet seg et ypperlig utgangspunkt før returkampen mot Manchester City i Champions League.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY 3-0:



Liverpool leverte en praktfull første omgang hjemme mot Manchester City i kvartfinalen av Champions League onsdag kveld og ledet 3-0.

Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain og Sadio Mané scoret målene for hjemmelaget i løpet av de første 45 minuttene på Anfield.

Jürgen Klopps menn sprudlet foran elleville supportere i sin egen storstue og hadde virkelig ligalederne i Premier League i kne i denne første av i alt to kvartfinaler mellom lagene i den gjeveste europacupen.

- Orgasmisk, oppsummerte Viasport-reporter Jan Åge Fjørtoft i pausen.

- Fantastisk



I andre omgang mistet imidlertid de røde sin stjernespiller Mohamed Salah ut med skade og gjestene kom bedre med i kampen.

Liverpool forsvarte seg likevel bra og holdt unna for presset. Jürgen Klopps menn har dermed et strålende utgangspunkt før returen.

- Dette er ikke lett å beskrive. Første omgang var helt fantastisk, det var fantastisk kraft og fantastisk fotball. I andre omgang hadde City ballen mest, men vi forsvarte oss bra, sier Klopp til Viasport.

- Men vi er fortsatt bare halvveis, så det er ingen grunn til å feire. Men det kunne ikke vært bedre, dette var fotball på sitt beste. Nå må vi dra til Etihad og vi vet hvor sterke City kan være der, sier han.

Om skaden til Salah sa Liverpool-sjefen følgende:

- Han sa til meg at det ikke var alvorlig, så jeg håper han er okay. Akkurat nå vet jeg ikke mer, sier Klopp om sin stjernespiller.

Oppgitt Guardiola



City-manager Josep Guardiola mente at hans menn leverte meget bra i store deler av kampen, men påpekte at en periode i første omgang ikke var bra nok.

- Vi var med fra starten, og satte vårt preg på kampen enormt, men så scoret de et mål. Vi fortsatte å presse på, men de scoret to ganger til. I 10-15 minutter av første omgang, var de bedre enn oss, sier han.

- I andre omgang forsøkte vi alt, men klarte ikke å score. Jeg angrer ikke på noe. Akkurat nå er det ingen som tror vi kan gå videre, men det skal spilles en kamp til, sier City-sjefen.

I et Viasport-sendt intervju fikk City-sjefen også beskjed av reporteren om at Salah var i offside i forkant av den første scoringen, og spanjolen reagerte tydelig oppgitt med kroppsspråket på den informasjonen, selv om han valgte sine ord med omhu i responsen.

- Var han offside? Okay, sier Guardiola, etter en lang pause, og rister på hodet, tydelig oppgitt.

- Disse situasjonene, et mål her og et mål der, det er så viktig at dommerne får det riktig. Men det handler ikke bare om offsiden. På den andre sjansen de fikk, scoret de et andre mål. Her, på denne stadion, i Champions League, med vårt unge lag, var det kanskje 10-15 minutter der vi ikke hang med, og resten av kampen var vi så, så gode, sier han.

FIKK OFFSIDE-BESKJED: Da sukket Josep Guardiola oppgitt.

Returkampen spilles på Etihad tirsdag 10. april.

Drømmestart

Det åpnet litt nervøst på Anfield og City hadde ballen mye innledningsvis, uten å skape de helt store målsjansene.

Etter snaue kvarteret skulle imidlertid Liverpool vise fram den kontringsfotballen laget har blitt kjent for denne sesongen.

Sadio Mané snappet ballen etter at Kyle Walker slo en håpløs tversoverpasning etter en corner og ga videre til James Milner. Han sendte kula videre til Mohamed Salah og egypteren satte fart. Salah spilte fram til Roberto Firmino som kom på løp inn i boksen, men hans avslutning ble stoppet av City-keeper Ederson. Firmino fikk returen tilbake og fant Salah foran mål. Egypteren banket inn Liverpools ledermål.

TV-bildene viste at Salah var i en marginal offside rett i forkant av scoringen, men det fikk ikke linjemannen med seg.

Like etter var gjestene farlig frampå. Leroy Sané kom i stor fart mot et ryggende Liverpool-forsvar og den hurtige tyskeren sendte i veien en avslutning mot lengste hjørne, men ballen snek seg like utenfor.

20 minutter var spilte da Alex Oxlade-Chamberlain doblet hjemmelagets ledelse. Liverpool vant ballen høyt i banen og Milnes ga videre til en godt plassert Chamberlain. Den tidligere Arsenal-spilleren klinket til fra distanse og ballen suste i nettmaskene bak City-keeper Ederson.

Mål nummer tre

Og hjemmelagets offensiv fortsatte. I det 31. minutt var det Sadio Manés tur til å sette ballen i mål. City-stopper Nicolas Otamendi mistet ballen i det han var på vei framover og ballen havnet hos Salah. Egypteren forsøkte først et skudd, som ble blokkert av Vincent Kompany, men fulgte opp med et innlegg mot bakerste stolpe. Der sto Liverpool-spillerne i kø og i den køen sto Mané fremst. Han stanget inn Liverpools tredje mål.

HAMRET INN 2-0: Alex Oxlade-Chamberlain.

Klopps gutter hadde virkelig gjestene i kne nå og hver gang de røde satte fart så det ut til at de lyseblå skulle få problemer. City på sin side hadde plutselig veldig lite på by på offensivt etter Liverpools kanonade.

Fem minutter før pause kjørte Mané et par småfrekke overstegsfinter i duell med Otamendi, men innlegget ble ikke presist nok denne gang.

Rett før hvilen var også Liverpool-stopper Virgil van Dijk oppe og kom til en god heading i feltet, men hodestøtet fra stopperen gikk like utenfor.

Flere mål ble det ikke i en første omgang der vertene nærmest sjokkerte gjestene fra Manchester og til pause sto det 3-0 til de røde.

Salah ut med skade



Kort tid etter pause fikk Salah problemer med lysken og ble tatt av banen. Inn kom Georginio Wijnaldum og Chamberlain ble flyttet fram.

Med tanke på Salahs form i det siste, var dette dårlig nytt for vertene.

Etter en svak første omgang kom City lang bedre med fra start etter hvilen og de lyseblå skapte en del farligheter innledningsvis.

Underholdningen etter pause var likevel ikke så stor som i første omgang og Liverpool forsvarte seg bra mot det presset City satte inn.

Etter hvert valgte Klopp å ta av Firimno og satte inn unggutten Dominic Solanke. Etter 70 minutter holdt han på å skape en stor sjanse, da han vant ballen inne feltet og fikk slått mot Mané, men senegaleseren kom ikke skikkelig på ballen og keeper Ederson kunne enkelt plukke kula.

City hadde ballen mye, men slet med å komme til de helt store sjansene. Fem minutter før slutt fikk imidlertid gjestene ballen i mål, etter at Sané ble spilt fri og la inn, men det var allerede blåst av for offside.

Nærmere scoring kom aldri gjestene fra Manchester.

