Liverpool i «dødens gruppe» i Champions League

Må overgå Paris Saint-Germain, Napoli og Røde Stjerne for å ta seg videre fra gruppespillet.

Liverpool var ventet å få en tøff gruppe i denne sesongens utgave av Champions League ettersom fjorårssesongens finalist var plassert i seedingsgruppe nummer tre.

Spådommene slo til da knalltøffe lag fra både pulje én og to ble trukket i gruppen til Liverpool.

Jürgen Klopps mannskap skal denne sesongen spille i gruppe C sammen med PSG (fra pott én), Napoli (pott to) og Røde Stjerne (pott fire).

Les også: Vil fulgte trekningen minutt for minutt her!

Ronaldo tilbake på Old Trafford

Gruppeavansementet vil etter alle solemerker stå mellom PSG, Napoli og Liverpools, men spesielt heksegryta i Beograd kan bli et potensielt bananskall for de tre storlagene når de skal møte serbiske Røde Stjerne borte.

I gruppe H blir det et gjensyn med Old Trafford for Cristiano Ronaldo. Hans nye klubb Juventus trakk Manchester United fra pott to, mens Valencia og sveitsiske Young Boys utgjør resten av gruppa.

Regjerende mester Real Madrid endte i gruppe G smamen med Roma, CSKA Moskva og Viktoria Plzen, mens fjerdeseedede Inter endte i gruppe B sammen med Barcelona, Tottenham og PSV.

Ingen storlag i gruppe D

Gruppe D var lenge gruppen de fleste storlags supportere ønsket å komme i. Gruppen er den antatt svakeste denne sesongen uten noen storklubber involvert.

Her er alle gruppene i denne sesongens Champions League.

Gruppe A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge.

Gruppe B: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter.

Gruppe C: PSG, Napoli, Liverpool, Røde Stjerne.

Gruppe D: Lokomotiv Moskva, Porto, Schalke, Galatasaray.

Gruppe E: Bayern München, Benfica, Ajax, AEK Athen.

Gruppe F: Manchester City, Sjakhtar Donetsk, Lyon, Hoffenheim.

Gruppe G: Real Madrid, Roma, CSKA Moskva, Viktoria Plzen.

Gruppe H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys.

Modrić kåret til årets spiller

Luka Modrić kronet sin fantastiske fjorårssesong ved å bli kåret til årets spiller i Europa.

Kroaten konkurrerte med Mohamed Salah og Cristiano Ronaldo om prisen, men Real Madrid-spilleren gikk helt til topps etter en mildt sagt forrykende fjorårssesong som endte med Champions League-gull.

Midtbaneeleganten fortsatte storspillet etter finalen i sommerens fotball-VM.

32-åringen var drivende god for sitt Kroatia i Russland, og han var en sterk årsak til at nasjonen gikk helt til finalen.

Der ble det stopp mot Frankrike, men som et plaster på såret ble Modrić kåret til turneringens beste spiller.

Mest sett siste uken