Liverpool klare for Champions League-finale

Liverpool holdt unna for Roma på bortebane.

ROMA - LIVERPOOL 4-2 (6-7 sammenlagt):

Liverpool er klare for finale i Champions League, etter å ha slått Roma over to kamper. Dette er Merseyside-klubbens første finale i den gjeveste europacupen siden 2007 og klubbens åttende finale totalt i historien.

Elleve har gått siden Liverpool sist var i finalen.

I de ville jubelscenene etter kampslutt fikk selv Viasport-reporter Jan Åge Fjørtoft en god klem av Liverpool-manager Jürgen Klopp. Tyskeren hadde et enormt glis om munnen og delte ut sine sedvanlige bamseklemmer.

Fjørtoft, sammen med de tidligere Liverpool-spillerne John Arne Riise og Jamie Carragher kjørte et vanvittig liveshow på indre bane etter kampen, der de fikk snakket med flere av Liverpool-stjernene på direkten.

Live-sendingen førte til en rekke positive reaksjoner på Twitter (se hele Fjørtofts Liverpool-kupp i videovinduet over):

Takk for stor underholdning og kvalitet @JanAageFjortoft og @JARiiseOfficial 🙌

Kommer ikke tettere på uten å være der selv. — Joachim Walltin (@jwalltin) May 2, 2018

Herregud, for en fantastisk indre bane-sending @JanAageFjortoft og @JARiiseOfficial . Takk for TV-øyeblikk vi sent glemmer. — Lise Klaveness (@Lisekla) May 2, 2018

Postmatch-scenene med @JanAageFjortoft og @JARiiseOfficial på Viasat er noe av det sjukeste jeg har sett på TV noen gang.

ADHD, kokain, go home.

Dette var sjukehus. Og meget god underholdning. — Per Angell Berntsen (@TV2PerAngell) May 2, 2018

De røde hadde 5-2 å gå på fra hjemmekampen mot italienerne, men det ble likevel en nervepirrende forestilling på Stadio Olimpicco.

Gjestene tok ledelsen ved Sadio Mané, men Roma slo raskt tilbake etter et selvmål av James Milner. Georginio Wijnaldum sørget for ny Liverpool-ledelse, før Edin Dzeko utlignet til 2-2 tidlig i andre omgang.

Vertene satte Premier League-laget under et massivt press i store deler av andre omgang, men Liverpool klarte å holde på sammenlagtledelsen, selv om Radja Nainggolan ga Roma seieren med to sene mål.





- 50-50 i finalen



I finalen 26. mai venter Real Madrid for Jürgen Klopps menn.

- Jeg er glad for at vi er i finalen, og er en kamp unna å vinne tittelen. Jeg sa det før kampen at vi skulle gjøre vårt beste for å vinne og nå er vi i finalen, sier Liverpools Mohamed Salah til Viasport.

- Jeg visste at det skulle bli en tøff kamp, jeg spilte for Roma i to år. Det er alltid vanskelig for bortelaget her, men vi gjorde vårt beste og vi fikk resultatet til slutt. Jeg visste, etter den første kampen, at det ville bli en veldig vanskelig returkamp, men du spiller noen ganger for et resultat og ikke bare for å score mål, sier egypteren videre.

Stjernen mener at finalen blir en åpen affære.

- I finalen blir det 50-50, og vi er en kamp unna å vinne turneringen. Jeg skulle elske å vinne en tittel med Liverpool. Nå skal vi tenke på de to neste kampene i Premier League, og etter det skal vi konsentrere oss om finalen, sier Salah til Viasport.

Liverpool-sjef Klopp mener finaleplassen er helt fortjent.

- Det er fortjent at vi er i finalen, 100 prosent. Men du kommer deg ikke dit uten flaks. Real Madrid trengte også litt flaks i sin kamp. Slik er det,sier tyskeren til BT Sport etter kampen.

- Guttene fortjener dette. Moralen de viste, fotballen de viste – det var galskap. Jeg glemte hva resultatet var. Det ble vel 6-7, eller? Helt utrolig, sier Klopp.

Drømmestart



Roma gikk ut i et forrykende tempo og presset Liverpool, og etter sju minutter kom Alessandro Florenzi til en god mulighet. Han fyrte av fra distanse og skuddet gikk like utenfor stolpen til Loris Karius. Liverpool-keeperen så ut til å ha kontroll, men avslutningen var likevel farlig.

Med Romas høye press bød det seg også muligheter for gjestene i andre enden og i det 9. minutt ropte Liverpool på straffe. Sadio Mané ble dyttet i ryggen av Kostas Manolas inne i feltet og gikk i bakken. Dommer Damir Skomina ristet imidlertid på hodet. TV-reprisen viste likevel at det var en klar dytt fra grekeren på Liverpools angrepsspiller.

Like etter fikk Mané sin revansj. Radja Nainggolan slo bort ballen på midtbanen og Liverpool satte fart framover. Roberto Firmino slapp ballen perfekt til Mané og han satte ballen sikkert forbi keeper Alisson Becker.

Komisk selvmål



En drømmestart for det engelske bortelaget, men gleden skulle bli kortvarig. 15 minutter var spilt da Roma utlignet, etter et selvmål av James Milner. Stephan El Shawrawy headet ballen inn foran mål og Dejan Lovren, som skulle klarere, banket ballen rett i lagkamerat Milner og en forfjamset Karius måtte se ballen trille inn i nettmaskene.

Begge lag fortsatte å angripe og i det 25. minutt viste Roma-keeper Alisson hvorfor han er så ettertraktet. Andrew Robertson vartet opp med et vanvittig raid ute på venstre, før han slo inn i feltet mot Mané. Han kom på ballen, men Alisson stoppet skuddet på mesterlig vis.

Den påfølgende corneren skulle ende i nettet. Milner slo inn og etter litt klabb og babb i feltet headet Edin Dzeko mot eget mål. Han traff Georginio Wijnaldum, som enkelt kunne heade inn 2-1 til Liverpool.

Dette var nederlenderens første mål på bortebane siden mai 2015.

Nektet å gi seg



Veien tilbake for Roma virket umulig lang nå, men vertene ga seg ikke. Stephan El Shawrawy, som var frisk i første omgang, banket ballen via en Liverpool-fot og i stolpen etter 35 minutters spill. Svært nær utligning.

Etter 40 minutter gikk samme mann i bakken inne i feltet og Roma ropte på straffe, men igjen sa dommer Skomina nei. TV-bildene viste at pipeblåseren, som var tett oppe i situasjonen, trolig gjorde rett.

På tampen av omgangen fikk Roma frispark i svært god posisjon ved kanten av 16-meteren, etter at Lovren hadde lagt El Shawrawy i bakken, men Lorenzo Pellegrini tok svært dårlig vare på den sjansen.

Han blåste ballen høyt over feltet og utenfor, og dermed sto det 2-1 til Liverpool ved pause, og 7-3 til de røde gjestene sammenlagt.

Liverpool fikk kjørt seg



Roma trengte dermed minst fire mål i andre omgang.

NEKTET Å GI OPP. Edin Dzeko og Roma.

Kort tid etter sidebytte trodde de fleste at Roma skulle få straffe. Pellegrini spilte gjennom til Dzeko og han kom alene med Karius. Tyskeren la spissen i bakken, men linjemannen hadde vinket for offside.

Dzeko skulle likevel få sitt mål. 52 minutter var spilt da El Shawrawy dro seg forbi Trent Alexander-Arnold og avsluttet. Karius reddet, men ballen havnet ute hos Dzeko, som enkelt kunne sette inn 2-2-målet.

Nerven var fortsatt tilstede og Roma pøste på. En glimrende pasning fra Daniele De Rossi mot Cengiz Ünder ble til en kjempesjanse for sistnevnte, som kom helt alene med keeper, og fikk en tå på ballen, men Roma-spilleren fikk ikke nok klem på avslutningen og Karius reddet.

63 minutter var spilt da hjemmelaget fikk en ny kjempesjanse. Alexander-Arnold klarerte rett i Patrick Schick og kula endte ute hos El Shawrawy. Han klinket til og traff armen til Alexander-Arnold. Roma ble imidlertid kun tildelt corner, selv om det kunne se ut som et straffespark.

Nainggolan-perle



Liverpool fikk kjørt seg nå og like etter kom en ny, god sjanse til Roma. Etter litt kaos inne i feltet endte ballen hos Dzeko i god posisjon, men denne gangen satte storscoreren ballen utenfor målet til Liverpool.

Karius i Liverpools mål sto for øvrig en meget god kamp og vartet opp med nok en god redning på en Dzeko-avslutning ti minutter før slutt.

Rett før slutt kunne imidlertid ikke keeperen gjøre mye da Nainggolan klemte til fra distanse og ballen gikk via stolpen og i mål til 3-2.

Langt inn i overtiden fikk Roma også straffe, som Nainggolan satte i buret, men det holdt likevel ikke.

