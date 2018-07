Liverpool skal bli 100 prosent bedre!

Jürgen Klopp: - De nye spillerne vil gjøre oss 100 prosent sterkere.

Premier League-sesongen 2018/19 er bare ei drøy uke unna. Det er bare å forberede seg på intetsigende pressekonferanser, og en haug reine dusteuttalelser.

Klopp har kjøpt Alisson, Naby Keita, Fabinho og Xherdan Shaqiri. 1,9 milliarder har gått ut av konto på Anfield. Men hva mener Klopp med at Liverpool skal bli «100 prosent sterkere»?

Det mangler bare at han hadde lagt til at laget hans i år ville gi 110 prosent, hvilket som kjent er en umulighet. Liverpool har ikke vunnet Premier League på 28 år, så det er ikke det spor merkelig at manager, spillere og fans higer etter britisk sølvtøy av edleste sort.

Men – «100 prosent bedre»? Med utgangspunkt i 2017/18-sesongens fjerdeplass – betyr det at han sikter mot tredjeplassen? Eller at Liverpool skal slå Manchester Citys 100 poeng?

Jürgen Klopp er en sympatisk og intelligent person, den rake motsetning til Manchester Uniteds sjarmtroll Jose Morinho (og nå snakker jeg ikke om Morinhos intelligens). Klopp hadde fint tålt å få spørsmål om hva han mener med «100 prosent» - så hvorfor er det ingen sportsjournalister som spør ham?

Svaret ligger kanskje i at spørsmålene journalistene stiller er like tanketomme som svarene de forventer å få?

Det er uansett bare å ruste seg til meningsløse pressemøter. «It’s gonna be a massive match.» «We’re up against a solid side.» «There’s never an easy match in Premier League.» «We’re here to win.» «The most important game is always the next one.»

Men det skal bli herlig å få sirkuset i gang igjen!

