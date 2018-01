Liverpool slått ut etter utrolig FA-cupdrama

Slaktes av TV-ekspert etter kamp fylt med kontroversielle hendelser.

LIVERPOOL - WEST BROMWICH 2-3:

Liverpool er ute av FA-cupen etter en høydramatisk kamp mot West Bromwich på Anfield lørdag kveld.

Særlig det svake forsvarsspillet til merseysideklubben i kampen vakte reaksjoner. Men oppgjøret vil nok også bli husket for dommerens hyppige bruk av videoassistanse ved hjelp av VAR-systemet.

- Forsvarsspillet til Liverpool er en ren katastrofe. Det kan ikke beskrives annerledes, var Viasat-ekspert Rune Bratseths nådeløse dom i pausen.

Da hadde Jürgen Klopps menn allerede sluppet inn tre mål, og var muligens heldige som unngikk enda flere.

- Dette er skuffende og frustrerende, var manager Klopps første beskrivelser i et intervju med BeIn Sports. Intervjuet ble vist på Viasat 4.

Tyskeren la ikke skjul på at han var misfornøyd med noen av dommeravgjørelsene, men erkjente likevel at WBA fortjente å gå videre.

- Hva skal man si? Vi er ute og det er velfortjent. Gratulerer til West Bromwich, fortsatte han.

Kampen begynte med at Roberto Firmino sendte vertene foran med en utsøkt chip over bortelagets målvakt Ben Foster. Kommunikasjonsvikt mellom Chris Brunt og Jonny Evans rotet det helt til for West Bromwichs forsvar på et tilbakespill mot Foster.

Målet ble scoret i sjette spilleminutt. Men bare fem minutter etterpå hadde West Brom-angriper Jay Rodriguez' to mål allerede snudd stillingen til 1-2, etter passivt forsvarsspill fra Liverpool.

Og før det var spilt 20 minutter på Anfield, så det ut som WBA hadde scoret for tredje gang.

Dramatikk og videodømming



- Hva er det som skjer i forsvaret til Liverpool da? Og hva skjer med keeperspillet, spurte en lettere rystet Viasat-kommentator Arnstein Friling, da den tredje ballen havnet i garnet til Simon Mignolet.

Videdømming er tatt i bruk i FA-cupen denne sesongen, og nettopp dette skulle til de grader ta over oppmerksomheten fra målskredet i starten av kampen.

Først ble WBAs tredje nettkjenning bortdømt etter en gjennomgang av videobilder. Trolig ble beslutningen tatt fordi en offsideplassert Gareth Barry påvirket spillet rett foran Mignolet.

Bare seks minutter etter annulleringen ville dommer Craig Pawson se videobilder på nytt etter en duell der Mohamed Salah gikk i bakken i West Bromwichs felt. Det resulterte i straffe til hjemmelaget.

- Stakkars, stakkars West Bromwich. De får en scoring annullert, og nå får de straffe imot seg. Dette er dramatisk, konstaterte Friling.

I Viasats studio var man både litt for og imot avgjørelsen til Pawson om å gi vertene straffespark. Den muligheten misbrukte uansett Roberto Firmino. Brasilianeren banket ballen i tverrliggeren helt oppe ved WBA-keeper Ben Fosters venstre kryss.

Lekkasjer i forsvar



Og det skulle bli enda verre for Liverpool før denne cupthrilleren var halvveis. På overtid av første omgang havnet ballen i hjemmelagets mål enda en gang.

Et innlegg fra Grzegorz Kryschowiak trillet forbi de aller fleste på vei mot bakre stolpe og var kanskje innom Rodriguez enda en gang før den fortsatte i nettet. Men i offisiell statistikk ble scoringen satt opp som et selvmål av Joël Matip.

Nær sagt selvfølgelig ble også denne situasjonen gjennomgått på videobilder, siden dommer Pawson ville sjekke om noen av WBAs spillere var i offside.

Konklusjonen var at det var de ikke, og dermed gikk man i garderobene på stillingen 1-3.

Mohamed Salah skapte spenning med reduseringen etter 78 minutters spill. I minuttene før den egyptiske storscoreren satte inn 2-3 hadde Ben Foster avverget flere store Liverpool-sjanser. Men rødtrøyene kom ikke nærmere 3-3.

Dermed er Liverpool ute av begge de hjemlige cupene. I England må scouserne dermed konsentrere seg om om ligaspillet ut sesongen.

