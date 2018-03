Liverpool til kvartfinale i Champions League

Returkampen mot Porto ble aldri spennende.

LIVERPOOL - PORTO 0-0 (5-0 sammenlagt):

Liverpool hadde med seg en solid 5-0-ledelse i bagasjen før tirsdagens returoppgjør mot Porto i Champions League og møtet med portugiserne ble dermed en transportetappe for Jürgen Klopps helrøde menn.

Oppgjøret på Anfield ble aldri noen spennende affære, men det kunne virke som Klopp gjerne ville ha en seier foran egne fans, for rundt sju minutter før slutt kastet han innpå stjernen Mohamed Salah.

Stusset over valget



Det til tross for at Liverpool møter Manchester United til tidligkamp lørdag. Klopps valg fikk kommentator Morten Langli til å stusse.

- Skjønner ikke veldig mye av at han skal ha lagets viktigste offensive spiller på banen her de siste sju minuttene i en helt uviktig kamp, men, men, Klopp har sikkert sine grunner, sa Langli om byttet.

Til tross for at den egyptiske storscoreren kom på banen de siste minuttene endte det 0-0 i Liverpool, og de røde er dermed videre med 5-0 sammenlagt.

- Jeg synes vi gjorde jobben vår og vi var mentalt sterke, sa Liverpools Emre Can et Viasport-sendt intervju etter kampen.

– Vi er fornøyd med å være videre til neste runde. Vi må fortsette å jobbe hardt i de neste kampene i mesterligaen, sa Liverpool-kaptein Jordan Henderson etter kampslutt.

Første omgang på Anfield ble en ganske tam affære. Vertene kontrollerte kampen og skapte også de største sjansene de første 45 minuttene.

For Liverpool var Sadio Mané den mest livlige offensivt og senegaleseren var nær ved å sende de røde i fornt ved et par anledninger.

Etter 19 minutter kom høyreback Joe Gomez fint opp på sin side og slo et innlegg mot Mané. Liverpool-angriperen strakk seg akrobatisk etter ballen, men avslutningen gikk like over Portos mål.

Mané traff stolpen



En drøy halvtime var spilt da samme mann kom enda nærmere scoring. James Milner spilte fram til Mané på nydelig vis og sistnevnte tok ballen fint med seg inn i feltet på én touch, før han forsøkte å sette kula inn ved lengste stolpe. Ballen traff imidlertid stanga og gikk ut igjen.

Porto, som hadde et nærmest håpløst utgangspunkt før tirsdagens kamp i Beatles-byen, hadde ikke all verden å by på i første omgang, og skapte kun et par halvsjanser før pausen på Anfield. Det sto 0-0 til hvilen.

Heller ikke andre omgang av kampen ble særlig spennende og det var aldri noen tvil om at Liverpool skulle avansere til kvartfinale.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kastet altså innpå Salah mot slutten, og han satte litt fart i vertene, uten at det ga scoringer.

Innbytter Danny Ings fikk også en god mulighet til å avgjøre kampen, men den skadeplagede spissens avslutning ble reddet av veterankeeper Iker Casillas.

Til tross for 0-0 kunne Liverpool-spillerne glise bredt ved kampslutt.

Mest sett siste uken