Liverpool til semifinale i Champions League

Og for Manchester City-manager Pep Guardiola ble kampen et mareritt på flere måter.

MAN. CITY - LIVERPOOL 1-2:

Sammenlagt 1-5:

Liverpool, som ledet 3-0 etter første oppgjør, vant også oppgjøret på Etihad og er nå videre til nest siste hinder før en eventuell Champions League-finale i Kiev i mai.

Det er ti år siden rødtrøyene har kommet like langt i turneringen.

- Det var en fantastisk innsats fra oss over disse to kampene. Vi viser hvilken stor karakterstyrke det er i laget vårt, sier Liverpool-kaptein James Milner til Viasat etter kampen.

Oppgjøret manglet ikke dramatikk selv om sammenlagtresultatet ble 5-1. City-sjef Pep Guardiola ble så forbannet på dommer Antonio Mateu Lahoz på vei til pause at han ble utvist og sendt på tribunen i andre omgang.

Trolig var det den tvilsomme annulleringen av Leroy Sanes scoring rett før hvilen som gjorde City-manageren illsint.

- Utrolig

Guardiola får kritikk fra flere hold etter utvisningen. Eurosports Petter Bø Tosterud er blant dem som reagerer.

- Amatørmessig av Guardiola å havne på tribunen i pausen. Utrolig. Når laget trenger han som mest har han fokus på andre ting, skriver kommentatoren på Twitter.

Også Viasat-kommentator Morten Langli, som kommenterte kampen på kanalen tirsdag kveld, kritiserer Guardiola.

Pep var idiot borte mot Wigan i FA-cupen også. Etter Delph sitt røde kort. På vei inn i garderoben ved halvtid ble han filmet uten at han visste det. Oppførte seg usmakelig.

Mister det når det koker. Prøver å spille gentleman, er det stikk motsatte? 🤔 — morten langli (@skolemorten) April 10, 2018

Under pressekonferansen etter kampen, ble Guardiola spurt om situasjonen som førte til utvisning. Da var han kort i svaret.

- Jeg sa det burde vært mål, og det er derfor han viste meg ut, sier City-sjefen.

Liverpool skal uansett ha ros for å ha kommet tilbake etter en marerittaktig start på kampen, City tok nemlig ledelsen etter bare ett minutt. Det er fullt fortjent etter to kamper at det er Anfield-klubben som er Englands representant i semifinalene i Champions League.

- Vi visste det ville bli tøft da vi trakk Liverpool. Vi ble slått ut av et eksepsjonelt lag, roser Guardiola.

For Manchester City ble kvelden uansett helsort.

- Jeg har sett dem spille mye denne sesongen, men aldri har de vært dårligere enn i dag på den siste tredjedelen av banen. Pasningsspillet, innleggene og avgjørelsene har vært veldig svake, og det sier man ikke ofte om dette laget, var dommen fra Chris Waddle, tidligere landslagsspiller for England.

Nå venter trekning, og den finner sted førstkommende fredag.

NB: Se høydepunkter fra kampen i vinduet øverst.

UTVIST: Pep Guardiola måtte se andre omgang mot Liverpool fra tribunenplass. City-sjefen får nå kritikk for oppførselen sin.

SE: Detaljert kampreferat

Liverpool fikk en verst tenkelig start på oppgjøret. Etter bare ett minutt mistet Virgil van Dijk ballen ute til venstre, og City kontret. Raheem Sterling fant til slutt Gabriel Jesus foran mål, og han gjorde ingen feil. Van Dijk ville ha frispark i situasjonen der han mistet ballen, men reprisene viste at nederlenderen hadde en dårlig sak. Dermed ledet City 1-0.

Feilaktig annullering

Liverpool hadde lite å stille opp med før pause, men likevel gikk det lenge mellom hver gang City skapte de helt store farlighetene foran Loris Karius.

Rett før pause ble det igjen svært hett rundt keeperens øre. Først skjøt Bernardo Silva i stolpen fra 16 meter, før Leroy Sane satte ballen i mål minuttet senere. Det målet ble imidlertid annullert av dommeren, uten at reprisene ga noe klart svar på hvorfor.

Trolig var det offside på Sané som ble dømt, men han kan ikke ha vært i offside da den målgivende pasningen kom fra James Milner. Det betyr at City trolig ble frarøvet 2-0-scoringen på feilaktig vis. Og i pausen ble altså Guardiola utvist for protester mot dommerteamet ...

Minuttet senere skapte for øvrig Liverpool omgangens eneste sjanse da Alex Oxlade-Chamberlain skjøt over fra kloss og skrått hold, og dermed sto det 1-0 da lagene gikk til pause.

Keeper med flest pasninger

Ifølge statistikkselskapet Opta var det keeper Karius som hadde flest pasninger av Liverpool-spillerne før pause. Det sier mye om overtaket til vertene.

Men da hjelper det å ha en av verdens beste spillere på laget. Etter ti gode minutter etter pause kontret Liverpool, og Sadio Mané forsøkte å runde keeper. Ballen spratt løs, og da dukket Mohamed Salah opp. Han chippet ballen i mål, og dermed fikk Liverpool den sårt tiltrengte bortescoringen. 1-1 på Etihad.

Da gikk mye av lufta ut av City-ballongen, og i det 77. minutt sendte Roberto Firmino rødtrøyene i ledelsen med en fin scoring.

Flere mål ble det ikke, og Liverpool vant til slutt 2-1.

Finalen spilles på Olympiastadion i Kiev 26. mai.

FOR EN SPILLER: Liverpools Mohamed Salah, her med Virgil van Dijk, har en utrolig sesong. Tirsdag ble han igjen utslagsgivende for rødtrøyene.

Video: Her blir Guardiola sendt på tribunen:

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken