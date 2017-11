Liverpools Clyne operert: - Ute i tre måender

Høyrebacken blir ikke å se tilbake på banen med det første.

Nathaniel Clyne har ikke spilt for Liverpool denne sesongen på grunn av skade og backen vil trolig ikke være tilbake med det første.

Ifølge Paul Joyce i The Times har profilen nylig blitt operert for ryggproblemer og det vil ta opp til tre måneder før han er tilbake.

Clyne har vært fast inventar på Liverpool-laget etter at han kom fra Southampton i 2015. I hans fravær denne sesongen er den ungguttene Joe Gomez og Trent Alexander-Arnold som har bekledt de rødes høyreback.

Skaden betyr også at Clyne kan få problemer med å spille seg i form til VM i Russland neste sommer. 26-åringen står totalt med 14 landskamper for England etter at han fikk sin seniordebut i oktober 2014.

Siden overgangen til Liverpool har Clyne spilt 93 kamper og scoret to mål, men må trolig vente til en stund over nyttår før han får sin neste kamp.

Det er dårlig nytt for Liverpool, som har slitt i forsvar denne sesongen. Selv om både Gomez og Alexander-Arnold har gjort sine saker bra, har det blitt gjort et poeng av at klubben mangler erfaring i de bakre rekker.

Med sine totalt 334 klubbkamper i englesk fotball, er Clyne én av de mer erfarne i Jürgen Klopps mannskap, til tross for at han bare er 26 år.

Clyne er ikke den eneste som sliter med skader i Liverpool om dagen. Mandag kom også nyheten om at Sadio Mané skal ha slått opp igjen sin lårskade under et landslagsopphold med Senegal og det er enn så lenge usikkert hvor lenge den lynkjappe vingen er ute av spill.

