Liverpools Milner går trolig glipp av flere kamper

Den viktige midtbanemannen skal være satt ute av spill fram til november.

Liverpool-profilen James Milner måte av banen med en skade allerede etter 28 minutters spill i oppgjøret med Manchester City søndag.

Ifølge Liverpool Echo skal det dreie seg om en mindre lyskeskade, men veteranen går trolig glipp av flere kamper i høst. Velinformerte James Pearce i lokalavisen skriver tirsdag at Milner trolig må stå over kampene mot Huddersfield, Røde Stjerne og Cardiff de kommende ukene.

Det til tross for at det nå er landslagspause og Liverpool ikke skal spille kamp igjen før de møter Huddersfield borte den 20. oktober.

Det er dårlig nytt for manager Jürgen Klopp og Liverpool.

Milner har nemlig vært en av klubbens beste spillere så langt denne sesongen, og selv om klubben har alternativer i Fabinho, Naby Keita og Adam Lallana, har 32-åringens tilstedeværelse på midtbanen vært viktig denne sesongen.

Liverpool møter Arsenal borte til storkamp i Premier League 3. november og ifølge Liverpool Echo kan Milner være tilbake på banen da.

Pearce skriver videre at Milners valg om å forlate banen umiddelbart etter at han pådro seg skaden i møtet med City, kan ha vært et meget smart valg, og at det forhindret et enda lengre skadeavbrekk for veteranen.

Milner har så langt bidratt med to assists og to scoringer for Liverpool denne sesongen, og har vært et førstevalg på midtbanen, til tross for at Liverpool hentet inn både Fabinho og Naby Keita i sommervinduet.

Bedre nyheter for Liverpool er det at skadeplagede Adam Lallana nå er tilbake i full trening og kan bli aktuell i de kommende kampene.

Liverpool har åpnet denne sesongen sterkt og står med 20 poeng etter de åtte første rundene i Premier League. Den røde klubben fra Merseyside ligger dermed likt med Manchester City og Chelsea så langt.

Liverpool har fortsatt til gode å tape en Premier League-kamp denne sesongen.

