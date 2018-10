Liverpools Sadio Mané operert for håndskade

Den hurtige angrepsspilleren kan likevel bli klar til helgens kamp mot Huddersfield i Premier League.

Liverpool-angriperen Sadio Mané har blitt operert for en skade i hånden. Det er Liverpool som bekrefter at stjernen har vært gjennom operasjonen.

26-åringen skal ha pådratt seg et brudd i tommelen under landskamp for Senegal, men kan likevel bli klar til de rødes møte med Huddersfield.

Liverpool kommer til å vurdere situasjonen fram mot lørdagens kamp.

- Sadio gjennomgikk en operasjon på grunn av en håndskade som inntraff mens han var på landslagsoppdrag for Senegal, skriver klubben.

- Manés tilstand vil bli fulgt opp nøye de neste dagene, i forkant av at Liverpool skal møte Huddersfield lørdag, skriver klubben videre.

Det har alt i alt vært en tung landslagspause for Liverpool og flere av klubbens sentrale spillere skal ha pådratt seg skader.

Både Mohamed Salah og Naby Keita har pådratt seg skader og er dermed usikre før møtet med Huddersfield, men stopperkjempen Virgil van Dijk fortsatt sliter med en skade i ribbeina, som har plaget ham i lengre tid.

Viktige James Milner har også hatt skadeproblemer, og det var ventet at veteranen skulle være ute til november, men ifølge de seneste rapportene vil midtbanemannen være tilbake tidligere enn ventet.

Liverpool står med 20 poeng etter de åtte første rundene i Premier League og henger godt med i toppen av tabellen så langt.

Manchester City og Chelsea er foran de røde på tabellen per nå, men også disse to lagene har 20 poeng, og er kun foran på målforskjell.

Jürgen Klopps menn har et hektisk kampprogram foran seg de kommende ukene og etter Huddersfield-møtet lørdag, møter de Røde Stjernen fra Serbia til midtukekamp i Champions League, før en ny ligakamp mot Cardiff venter den påfølgende helgen.

Før neste landslagspause skal Liverpool også spille mot Arsenal og Fulham i ligaen, samt møte Røde Stjernen igjen, i Champions League.

Mest sett siste uken