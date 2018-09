Lloris beholder kapteinsbindet etter fyllekjøringen

Keeper Hugo Lloris beholder kapteinsbindet i Tottenham til tross for at han onsdag ble dømt for promillekjøring.

– Selvsagt, svarte Tottenham-manager Mauricio Pochettino på spørsmål om den franske landslagskeeperen beholder kapteinsbindet etter at han ble tatt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

– Alle kan gjøre feil, og han angrer, sa Spurs-manageren på pressekonferansen før helgens toppkamp mot Liverpool.

Lloris ble stoppet i sin Porsche med 0,8 i promille. Det er mer enn dobbelt så høy promille som det som er tillatt i England.

I Westminster Magistrates' Court ble Lloris straffet med inndragelse av førerkortet i 20 måneder og en bot på 50.000 pund (540.000 kroner).

– Han straffer seg selv, men vi er ikke Gud som kan dømme mennesker. Vi er alle menn og kvinner som kan gjøre feil, sa Pochettino.

Tottenham-manageren sier at episoden har vært en lekse for Lloris, som hele tiden har vært klar på at han må ta sin straff.

London-klubben har sagt at den vil ta hendelsen internt med keeperen. En eventuell straff innebærer altså ikke at han mister sin rolle som kaptein for laget.

