Oppgjøret mellom de to siste verdensmesterne endte målløst.

TYSKLAND - FRANKRIKE 0-0:

En serie gode redninger av Frankrikes keeper Alphonse Areola bidro sterkt til at det endte 0-0 i bortekampen mot Tyskland i nasjonsligaen torsdag kveld.

Tyskland og Frankrike er begge plassert i divisjon A gruppe 1, og PSGs Areola fikk sjansen i mål på Allianz Arena fordi Tottenhams Hugo Lloris er skadd.

Det var hans første landskamp for Frankrike, til tross for at han allerede er verdensmester etter å ha vært en del av landets VM-tropp i sommerens mesterskap.

Tyskland hadde ballen mest før pause, men det var Frankrike som var nærmest scoring. I 2. omgang var kanskje Tyskland best, og Areola reddet store muligheter fra folk som Marco Reus og Mats Hummels.

Frankrike kunne også sine gode sjanser, men Tysklands keeper Manuel Neuer var også god.

(©NTB)

Mest sett siste uken